COVID -19: Nová kolumbijská „varianta Mu“ by mohla být odolná vůči vakcíně – WHO

Světová zdravotnická organizace (WHO) bedlivě sleduje vznik nového typu nového koronaviru, kterým je Mu. Proměnná , který se již rozšířil v Jižní Americe a vykazuje známky potenciální rezistence vůči očkování.

Varianta Mu, která byla poprvé identifikována v lednu 2021 v Kolumbii, zaznamenala sporadické případy v celé Jižní Americe a Evropě. V celosvětovém měřítku představuje tato varianta méně než 0,1% všech případů na celém světě. Světová zdravotnická organizace však konstatuje, že se stále častěji objevuje v Kolumbii a Ekvádoru, kde představuje přibližně 39% a 13% příslušných případů.

Je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se důkladně ověřilo, zda tato nová varianta, známá také jako VUI-21JUL-01 a B.1.621, může být odolná vůči vakcínám. Světová zdravotnická organizace je stále monitorována jako důležitá varianta, protože existuje několik mutací, z nichž dvě jsou označeny E484K a K417N, což naznačuje, že může působit proti imunitní obraně podobným způsobem jako beta varianta nacházející se v Jižní Africe.

Bylo také zjištěno, že další mutace, přezdívaná P681H, vyvolává určité obavy, protože by to mohlo způsobit, že varianta bude nakažlivější, podobná alfa variantě nalezené ve Velké Británii, podle Hlídač . Není však jasné, zda je to ve skutečnosti nakažlivější než ostatní varianty, přičemž srpnová zpráva Public Health England (PHE) uvádí, že „V současné době neexistuje žádný důkaz, že by VUI-21JUL-01 byl lepší než delta proměnná A zdá se nepravděpodobné, že to bude přenosnější. “

Varianta Mu byla dosud detekována ve zhruba 40 zemích, včetně Velké Británie, USA, Hongkongu a Evropy, a mohla by se dále šířit.

Ve čtvrtek japonské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že v zemi byly v červnu a červenci během letištních kontrol zjištěny dva případy Mo, první pocházel ze Spojených arabských emirátů a poslední přicházel z Velké Británie, ačkoli oba nevykazovali žádné příznaky. Japan Times zmíněno. podle HlídačAsi 32 lidem ve Velké Británii byla diagnostikována varianta Mu, přičemž infekční vzorce naznačují, že si ji lidé s sebou přinesli.

Buňka COVID-19 (kredit: Bar Ilan University)

Mo ale není jedinou novou alternativou, která vyvolává obavy. nově, Vědci našli jinou variantu V Jižní Africe a řadě dalších zemí, označených jako C.1.2, s obavami může být nákazlivější a vyhýbat se očkovacím látkám, podle předtiskové studie jihoafrického Národního institutu infekčních nemocí a platformy KwaZulu-Natal Research Innovation and Sequence, která čeká na Peer review.

Vědci poprvé objevili C.1.2 v květnu 2021 a zjistili, že pochází z C.1, což vědci zjistili překvapivě od posledního objevení C.1 v lednu. Nová varianta je „výrazně mutovaná“ ve srovnání s C.1 a je mnohem více vzdálená původnímu viru objevenému ve Wuhanu než téměř jakýkoli jiný typ.

Zatímco C.1.2 byl poprvé detekován v Jižní Africe, od té doby byl detekován v Anglii, Číně, Demokratické republice Kongo, Mauriciu, Novém Zélandu, Portugalsku a Švýcarsku.

Jihoafrická studie přichází, když lékař v Turecku hlásil náznaky objevení nové varianty koronaviru v zemi, přičemž testy odhalily mutace, které se v současných variantách pojmenovaných Světovou zdravotnickou organizací nenašly.

Pandemie koronaviru vznikla v čínském Wu -chanu a od té doby se rozšířila do celého světa. Za poslední dva roky se touto nemocí nakazily stovky milionů lidí a celosvětový počet obětí se odhaduje na zhruba 4,5 milionu.

Zvi Gofer přispěl k této zprávě.