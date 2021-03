Jak ceny uhlíku přispívají k renovaci české domácnosti – EURACTIV.com

Stejně jako v ostatních evropských zemích je třeba renovovat budovy České republiky. Na rozdíl od ostatních částečně financuje doplňovací programy z výnosů ze systému obchodování s emisemi (ETS), což je experiment, který lze replikovat v celé Evropské unii.

Česká republika již deset let recykluje výnosy z obchodu s uhlíkem na financování svého průkopnického programu „zelené nové úspory“ na renovaci bytových domů a rodinných domů.

Vláda považuje inovace a energetickou účinnost za zásadní pro dosažení cílů EU v oblasti klimatu a energetiky. Český ministr obchodu a průmyslu Karel Havlicek opakovaně zdůrazňoval, že úspora energie je prioritou české energetické politiky.

Podle výpočtů odvětvové aliance Chance for Buildings by vhodné renovace budov mohly snížit emise České republiky do roku 2030 o 13%.

“Český přístup je efektivní hlavně proto, že je komplexní, konzistentní a zakotvený v zákonech. Vytváří se tak předvídatelnost a lepší prostředí pro dlouhodobé plánování – jak pro podniky, tak pro rodiny,” uvedl bývalý bulharský ministr životního prostředí Julian Popov.

Obnova není ve střední a východní Evropě novinkou. Hodně se soustředilo na obnovu vysokých sovětských budov, o nichž bylo známo, že jsou drsné a obtížně se zahřívají.

Popov uvedl, že potřeba regenerace ve střední a východní Evropě je obrovská, ale velmi složitá. Nejen, že mnoho budov potřebuje strukturální opravy a renovace, ale migrace na Západ a do velkých měst opustila mnoho chatek opuštěných.

“Obrázek bydlení ve střední a východní Evropě jde nad rámec pouhé obnovy energie. Je to téma energetické chudoby, kvality ovzduší, zdravotních standardů, jinými slovy – důstojnosti a důstojné životní úrovně.”

Překážky regenerace se mezi jednotlivými zeměmi liší, ale mezi běžné problémy patří nedostatek sofistikovaných finančních mechanismů a nedostatek kvalifikovaných pracovníků v důsledku masového přistěhovalectví na Západ.

Další výzvou pro Českou republiku je rekonstrukce rodinných domů, zejména ve venkovských oblastech. Tyto systémy často obsahují zastaralé topné systémy založené na tuhých palivech, jako je uhlí a dřevo, které při spalování emitují do ovzduší znečišťující látky.

“Míra obnovení je velmi nízká.” „Máme mnoho budov, které nebyly renovovány,“ řekl Ondřej Šrámek, ředitel korporátních záležitostí pro východní Evropu ve společnosti Knauf Insulation. Víme, že drtivá většina budov zůstane stát po dobu příštích 30 až 40 let. Takže si myslím, že obnova je stále důležitější.

Ceramik dodal, že lidé předpokládají, že ti, kteří si mohou dovolit koupit dům, nepotřebují finanční podporu na renovaci, ale to neplatí ve venkovských oblastech, kde se domy dědí z generace na generaci.

České regiony těžby uhlí čelily „skryté“ energetické chudobě Vědci tvrdí, že zatímco české regiony těžby uhlí poskytují vytápění a elektřinu pro celou zemi, místní obyvatelé si často nemohou dovolit vytápět své domy. V širším měřítku se Česká republika snaží plnit své zpravodajské povinnosti týkající se energetické chudoby, což je společný problém mezi ostatními zeměmi střední a východní Evropy.

České zkušenosti s renovací budov inspirovaly ostatní ve střední a východní Evropě, protože Rumunsko a Slovensko přijaly podobné programy.

Slovensko již má dobrou tradici renovace obytných budov v poměru 2–3% ročně, nyní však musí zvýšit hloubku své renovace a hledat rodinné domy, které jsou často mimo plán a pobídkové.

Je to velký problém, zejména ve venkovských oblastech. „Často je to spojeno s vytápěním domů dřevem nebo ve starých kotlích nebo starých pecích, což způsobuje znečištění ovzduší,“ uvedl Peter Ruble, ředitel pro veřejné záležitosti ve společnosti Knauf Insulation na Slovensku.

Ale i v České republice Ceramik varoval, že trh renovace těchto rodinných domů je roztříštěný a pro lidi je obtížné jej absorbovat.

“Neustále mluvíme o obchodních domech. Ale myslím si, že velkou otázkou pro blízkou budoucnost je, jak spojit projekty renovace do několika velkých částí, aby byly zajímavé pro velké institucionální investory.”

Rumunsko rovněž přijalo podobný přístup jako Česká republika. V zemi se v průběhu let uskutečnily různé typy programů obnovy, zejména obnova velkého počtu bytových komplexů, které země zdědila po komunistické éře.

Lidé, kteří v něm žijí, platí přibližně 20% nákladů na obnovu, zbytek hradí vláda a místní orgány. Ale tato schémata čelí společnému problému: jejich závislost na ústřední a místní vládě znamená, že k obnově došlo v různých krocích.

Bulharsko

Dalším příkladem je Bulharsko. Podle Eurostatu má balkánská země největší počet lidí žijících v energetické chudobě – ​​asi 30%.

Před čtyřmi lety vláda zahájila program renovace starých budov se zaměřením na 19 000 výškových budov postavených v socialistickém systému, přičemž většina obyvatel trpěla energetickou chudobou. Země již plně zaplatila za obnovu asi 2 000 panelů, které stojí 1 miliardu eur.

Ale zatímco úředníci doufali, že sníží náklady na energii o 40%, studie ukazují, že nebyly výrazně efektivní, protože účty za topení klesly v průměru pouze o 15%.

Bulharsko se stále snaží pokračovat v rekonstrukci těchto výškových věží, ve kterých sídlí 25% obyvatel země, s využitím 1 miliardy EUR z Evropského fondu pro zotavení ve výši 750 miliard EUR.

Někteří však varují, že oživení financuje riskantní projekty, které budou stejně provedeny, protože většina peněz Evropské unie bude muset být vynaložena v příštích třech až čtyřech letech.

“Pokud máte zařízení, které je navrženo tak, aby bylo utraceno relativně rychle, vždy existuje riziko, že se do některých věcí vrhnete,” řekl Ceramik.

Pro něj by místo okamžitého utrácení peněz za obnovu mělo větší smysl financovat přípravné práce, studie proveditelnosti, plány na zlepšení energie a některá schémata.

„Pak, i když to položíte na polici, vydrží tam několik let, a až přijdou peníze, jste připraveni jít,“ dodal.

Ale i přes vznešené sliby Evropské unie o vlně stavebních rekonstrukcí je Popov skeptický vůči ochotě místních politiků plnit.

“Domnívám se, že renovace budov ve střední a východní Evropě byla vážně opomíjena a navzdory celé velké rétorice o vlně obnovy, efektivnosti první a spravedlivém přechodu zůstane v nové vlně financování EU opomíjena.” důvod je – je to komplikovaná záležitost. Je to pomalé a namáhavé a ne každý může dostat skvělou příležitost k otevření fotky. “

Zatímco čekají na stimul Evropské unie, bulharské strany slibují zelený přechod Bulharské politické strany projevují před volbami 4. dubna neobvyklý zájem o zelenou politiku, v neposlední řadě proto, že tato země je jedním z největších příjemců fondů EU na obyvatele a nyní musí investovat do problematiky klimatu a životního prostředí.

[Edited by Frédéric Simon]