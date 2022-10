Heaviset se nachází v atmosféře exoplanet

Přihlaste se k odběru zpravodaje CNN Wonder Theory. Prozkoumejte vesmír se zprávami o úžasných objevech, vědeckém pokroku a dalších.





Astronomové objevili neočekávaný chemický prvek vysoko v atmosférách dvou prskajících exoplanet tekuté železo Z nebe padají drahokamy.

Exoplanety, které obíhají kolem samostatných hvězd mimo naši sluneční soustavu, jsou ultrarychlí plynní obři nazývaní WASP-76b a WASP-121b. Astronomové použili velmi velký dalekohled Evropské jižní observatoře k detekci barya ve vysokých nadmořských výškách v atmosféře každé exoplanety.

Baryum je nejtěžší prvek, jaký byl kdy objeven v atmosféře exoplanety. Časopis Journal of Astronomy and Astrophysics ve čtvrtek zveřejnil podrobnou studii objevu.

S každým odhalením se WASP-76b a WASP-121b zdají vědcům ještě bizarnější.

„Matoucí a neintuitivní část je: Proč je v horních vrstvách atmosféry těchto planet tak těžký prvek?“ Hlavním autorem studie je Tomas Azevedo Silva, doktorand na univerzitě v Portu a Institutu astrofyziky a vesmírných věd V Portugalsku, v prohlášení.

„Byl to nějakým způsobem ‚náhodný‘ objev. Neočekávali jsme ani nehledali konkrétně baryum a museli jsme zkontrolovat, jestli to opravdu pochází z planety, protože to předtím nebylo vidět na žádné exoplanetě.“

Obě exoplanety mají podobnou velikost jako Jupiter, největší planeta naší sluneční soustavy, ale jejich povrchové teploty jsou extrémně vysoké nad 1 832 stupňů Fahrenheita (1 000 stupňů Celsia).

Vysoké teploty WASP-76b a WASP-121b pramení ze skutečnosti, že každá planeta se nachází poblíž. Ke své hostitelské hvězdě absolvuje jeden oblet asi za den nebo dva.

WASP-121b byl poprvé objeven v roce 2015, asi 855 světelných let od Země. Exoplaneta obsahuje zářící atmosféru vodní páry a intenzivní gravitační síla hvězdy, která kolem ní obíhá, ji deformuje do tvaru fotbalového míče.

Planeta je postupně uzamčena, což znamená, že ke hvězdě je vždy obrácena stejná strana planety. Je to podobné tomu, jak náš Měsíc obíhá kolem Země. Na denní straně začínají teploty na 4 040 F (2 227 C) v nejhlubší vrstvě atmosféry a dosahují 5 840 F (3 227 C) v horní vrstvě.

Vědci poprvé objevili WASP-76b v roce 2016. Obíhá kolem hvězdy v souhvězdí Ryb ve vzdálenosti 640 světelných let od Země. I tato exoplaneta se postupně uzavírá, takže na její denní straně, která je přivrácena ke hvězdě, teploty přesahují 4400 Fahrenheitů (2426 Celsia).

Šumící povaha vnějších planet jim dala neobvyklé rysy a počasí, které vypadá Jako něco ze sci-fi. Vědci se domnívají, že na WASP-76b padá z oblohy tekuté železo, zatímco na WASP-121b se tvoří oblaka tekutých minerálů a drahokamů.

Objev barya v horních vrstvách atmosféry každé planety vědce překvapil. Prvek je dvaapůlkrát těžší než železo.

„Vzhledem k vysoké gravitaci planet očekáváme, že těžké prvky, jako je baryum, budou rychle padat do spodních vrstev atmosféry,“ řekl spoluautor studie Olivier Demangon, postdoktorandský výzkumník na univerzitě v Portu a na Ústavu astrofyziky a fyziky. Vesmírné vědy. V Portugalsku, v prohlášení.

Nález barya v atmosférách obou exoplanet může naznačovat, že superžhaví plynní obři mají více neobvyklých rysů, než se dosud myslelo.

Na Zemi se baryum objevuje na noční obloze jako zářivá zelená, když se spustí ohňostroj. Vědci si ale nejsou jisti přirozeným procesem, který způsobuje, že se těžký prvek objevuje vysoko v atmosféře těchto plynných obrů.

Výzkumný tým použil přístroj ESPRESSO neboli Echelle Spectrograph pro skalní exoplanety a stabilní spektroskopická pozorování, instalovaný v Velmi velký dalekohled v Chile ke studiu hvězdného světla při průchodu atmosférou každé planety.

„Protože je plynný a horký, jeho atmosféra je velmi protáhlá, a proto se snáze pozoruje a studuje než na menších nebo chladnějších planetách,“ řekl Demangon.

Budoucí teleskopy budou také schopny podrobněji špehovat v atmosférách exoplanet, včetně skalnatých skal podobných Zemi, a odhalit tak tajemství neobvyklých světů napříč galaxií.