CDC vyšetřuje zjevný nárůst infekcí Strep A u dětí

Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí tvrdí, že vyšetřuje zjevný nárůst invazivních streptokokových infekcí skupiny A, ale nárůst může naznačovat návrat k typickým předpandemickým úrovním.

Stejně jako chřipka a RSV byly invazivní streptokokové infekce skupiny A, známé jako infekce iGAS, potlačeny kontrolními opatřeními Covid-19, jako je maskování a sociální distancování. Ale v pátečním prohlášení CDC uvedlo, že nyní slyší od některých lékařů a státních zdravotnických oddělení o nárůstu infekcí iGAS mezi dětmi.

„Je příliš brzy na to říci, zda se počty případů iGAS vracejí na předpandemickou úroveň nebo jsou nad rámec toho, co bychom normálně očekávali na základě toho, co víme o sezónních vzorcích COVID-19,“ napsala mluvčí CDC Kate Grosich. e-mail. plyn“.

„Nedávný nárůst respiračních virů, zejména chřipky, může také přispět k možnému nárůstu infekcí iGAS. Současné nebo předchozí virové infekce, jako je chřipka a kožní onemocnění, jako jsou plané neštovice, mohou také zvýšit riziko infekce iGAS.“

Coloradské ministerstvo veřejného zdraví a životního prostředí v pátek uvedlo, že sleduje nárůst počtu hospitalizací dětí kvůli streptokoku skupiny A. Tento nárůst následuje po poklesu počtu případů během pandemie.

„Případy invazivní skupinové streptokokové infekce přibývají ve všech věkových skupinách, ale jsou zvláště viditelné na tomto poklesu u dětských pacientů,“ napsal mluvčí Paul Galloway v e-mailu.

Oddělení uvedlo, že v oblasti metra v Denveru bylo od 1. listopadu hlášeno 11 případů invazivní infekce streptokoky skupiny A u dětí ve věku 10 měsíců až 6 let. Galloway řekl, že zemřely dvě děti, ale oficiální příčina smrti nebyla stanovena.

Tento měsíc, Britští zdravotníci radí rodičům a školám Ke sledování infekce Strep A po vícečetných úmrtích kojenců.

The Světová zdravotnická organizace Ve čtvrtek uvedl, že Francie, Irsko, Nizozemsko, Švédsko a Spojené království hlásily nárůst infekcí iGAS a spály, přičemž varoval, že nejvíce jsou ohroženy děti do 10 let.

Bakterie skupiny A mohou způsobit mnoho typů infekcí, z nichž některé jsou relativně mírné. Streptokok A nebo streptokok skupiny A je bakterie nacházející se v krku a na kůži, která běžně způsobuje horečku a infekce krku, jako je streptokok nebo šarla.

Ještě vzácnější jsou invazivní streptokokové infekce skupiny A, včetně nekrotizující fasciitidy a streptokokového syndromu toxického šoku.

Nekrotizující fasciitida se někdy nazývá nemoc požírající maso. Podle CDC jde o vzácnou bakteriální infekci, která se rychle šíří a může být smrtelná. Bakterie skupiny A jsou považovány za nejčastější příčinu.

Streptokokový syndrom toxického šoku, také známý jako STSS, nastává, když se bakterie šíří do hlubších tkání a krevního řečiště. „STSS může velmi rychle přejít k nízkému krevnímu tlaku, multiorgánovému selhání a dokonce smrti,“ říká CDC.

Strep A není pro většinu infikovaných lidí smrtelný a antibiotika jsou obvykle účinná při jeho léčbě.

Neexistuje žádná vakcína, která by zabránila infekci streptokokem, a nejlepší způsob, jak se chránit před bakteriemi, je často si mýt ruce, říká CDC.

„Pokud někdo onemocní streptokokovou infekcí skupiny A, je důležitá včasná léčba, protože může předejít těžkým onemocněním a komplikacím,“ řekla. Texas ministerstvo zdravotnictví řekla v pátek mluvčí Lara Antonová.