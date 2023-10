Matka a dcera Evanston jsou drženy jako rukojmí Hamasu

CHICAGO – Matka a dcera Evanston, které navštívily rodinu v Izraeli, byly podle rabína rodiny údajně zajaty Hamásem.

Judith Ty Rannanová a její 17letá dcera Natalie, čerstvá absolventka střední školy v Deerfieldu, odcestovaly do Nahal Oz, Izraelnedaleko hranic s Gazou, na oslavu 85. narozenin příbuzného a židovských svátků v pondělí 2. září.

Rodinný rabín řekl WGN-TV, že izraelská vláda kontaktovala Judithinu sestru v Izraeli a otce Natalie v Illinois, aby potvrdila, že jsou drženi jako rukojmí Hamasu. Není známo, kde jsou drženi.

Ben Raanan, bratr Natalie, řekl: „Soused byl svědkem toho, jak je vyvedli z domu bojovníci Hamásu, a my nevíme, kdo tam je.“ „Pořád mi to nepřipadá skutečné. Je to jako kdybych každou chvíli dostal od Natalie zprávu: „Hloupé, nenabíjela jsem si telefon.“ Je tu obrovské množství zoufalství, ale také obrovské množství naděje.“

Izraelská vláda potvrdila, že ozbrojené hnutí Hamás asi před týdnem zaútočilo na komunitu v Izraeli, kde pobývali.

Palestinci prchají ze severní Gazy poté, co Izrael nařídil evakuaci milionu lidí, protože se rýsuje pozemní ofenzíva



Hamas, ozbrojená skupina, která kontroluje pásmo Gazy, zahájila o víkendu útoky proti Izraeli, což přimělo izraelské síly k protiútoku.

Protiútoky zahájené Izraelem zdevastovaly čtvrti v Gaze – domov pro více než 2,3 milionu Palestinců.

Hamás po víkendovém útoku na Izrael údajně zadržuje až 150 lidí jako rukojmí.