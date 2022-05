Knotwords Free Daily Puzzle Game je jako Wordle, ale chytřejší

Přátelé mi nepíší vzrušeně černá, žlutá a zelená Slovo skupiny už. Už se nechlubí tím, jak rychle dokončí každodenní slovní logickou hru, ani si nestěžují, jak to funguje The New York Times Úplně jsem to předstíral Po zakoupení od jeho tvůrce Josh Wardle. Z větší části, Slovo Připojte se k řadám křížovek a slova s ​​přáteli Jako oslavovaný kat, slovní hra, kterou hrajete, když si vzpomenete, jen s pár hvězdičkami v očích.

Pokud však nejste fanouškem slovních her jako já, v takovém případě nepokračujte jen v hraní Slovo Denně s mnišskou disciplínou, ale každá sbírka „Games Like Wordle“ nestačí k uhašení vaší mučivé žízně po slovní hře. To není problém –Josh Wardle se nedávno doporučil hra Uzel, vytvořený vývojáři Zachem Gagem a Jackem Schlesingerem a vydaný 28. dubna. Od jednoho divného slova k druhému, řeknu vám, je to úžasný a úžasný zážitek.

Hra je snadná, hra může být obtížná

Nebo jsem možná jen hloupý, což je také možné. Pokud hrajete zdarma (plná verze hry, kterou si můžete koupit za 4,99 $ ročně nebo jednorázově za 11,99 $, přidává hádanky, rady, vaše osobní statistiky a barevná témata) a nějaké léto breeze—y Muzak vám dává na výběr ze dvou možností: Daily Classic A začněte svou měsíční knihu hádanek s 30 hádankami.

ale všechny Uzel Hádanky používají stejnou základní hru. Můžete si to představit jako jednu osobu čmáranice Hra — každá hádanka se skládá z několika průsečíků Anagramy, a musíte uspořádat všechny anagramy tak, aby bylo možné číst celou tabuli. V tutoriálu je například potřeba přeskupit písmena do dvou neuspořádaných souvislých částí, OW a RD, aby skončila ve SLOVNÍM pořadí.

Daily Classic je samozřejmě něco, co můžete hrát pouze jednou denně, a nabízí stručnější verzi slovních map, které byste našli v kategorii Monthly Puzzles. Některé hádanky v měsíčním výpisu mají také obecná témata, jako jsou „přídavná jména“ a „neobvyklá slova“, i když jsem měl pocit, že odpovědi na hádanky byly ve všech Uzel desky.

To ovšem neznamená, že jsem se do nich nezamiloval. Možná, možná jsem s nimi tak trochu šťastně bojoval.

Trapně jsem musel použít jednu ze svých omezených nápověd, která se měsíčně regeneruje, pro denní hádanku z 2. května, jejíž dokončení mi nakonec zabralo 47 minut. Prosím, přestaňte si ze mě dělat legraci, nedokázal jsem to slovo zpracovat [redacted]. V každém případě frustrace, kterou jsem cítil, byla druhem uspokojivé frustrace, která vás posouvá tak daleko, jak chcete, aby se logické hry vytvořily.

Ale ke hře nemusíte eliminovat část svého nabitého programu Uzel, taky. Vyplnění většiny bezplatných měsíčních hádanek zabralo asi jednu až pět minut a viděl jsem, jak se k nim vracím celý den pro dávku anglického serotoninu. je podobný SlovoKolikrát můžete rozmotat soubor Uzel Hodnocení je určeno tím, jak dobrá je vaše mysl a jak jste ochotni řešit neškodné problémy.

Neomezené hádanky…za cenu

Jak jsem již zmínil, můžete hrát Uzel Zdarma, ale plná verze je k dispozici jako předplatné nebo jako jednorázový nákup. zaplatit za Uzel Získává určité výhody, jako je přístup k jeho archivu a osobním statistikám, ale dramaticky vás upgraduje do tvrdého režimu s nepředvídatelnými hádankami a měsíčními „náročnými“ hádankami.

Myslel jsem, že možnost twist puzzle byla obzvláště zajímavá – je to deska představující počet samohlásek v sekci s čísly. Pokud jsou tedy ve sloupci po pěti dvě samohlásky, bude to reprezentováno symbolem „2“ na začátku sloupce. Pokaždé, když do tohoto sloupce vložíte samohlásku, počet samohlásek se vyčerpá, dokud nedosáhne nuly. Vaším cílem je, aby všechna čísla samohlásek dosáhla nuly použitím správného počtu samohlásek při vytváření správných slov.

Drahý Uzel Dovolte mi také změnit barvu mé banky slov na Starburst růžovou, což bylo velmi oceněno, stejně jako bílý kreslený králík, který se objeví ve spodní části obrazovky a nadšeně mumlá, když vyhrajete. I když tento chlap je také k dispozici zdarma.

Takže vám neuniknou ty nejzajímavější nebo nejdůležitější aspekty Uzel Pokud hrajete pouze zdarma, ale osobnější a obtížnější placená verze může být spouštěčem tvrdých slovních hádanek mezi námi. Ale bez ohledu na to, zda jste odborník na slovní hry nebo začátečník, který hledá vzrušující každodenní hru, věřím, že si trochu užijete jednoduchý vtip. Uzel. Jen mi neříkejte, že jste strávili méně než 47 minut řešením každodenní hádanky.