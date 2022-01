Připojený exoskeleton od německého Bionic pomáhá pracovníkům inteligentně upgradovat

Ke správnému použití jsme ještě docela daleko napájecí nakladač Pokroky v technologii externích protéz však rychle mění způsob, jakým lidé provádějí fyzické úkoly v každodenním životě – některé jsou určeny k rehabilitaci pacientů s poraněním páteře, jiné jsou určeny k Zlepšení bojových schopností námořní pěchoty, mnohé jsou prostě určeny pro Provádějte časté hovory fyzicky méně stresující pro lidi, kteří to provádějí. Ale Německý Bionic Tvrdí, že pouze jeden z nich je dostatečně chytrý, aby se poučil z nesprávných pohybů svých uživatelů: Cray X páté generace.

Cray X se hodí pro pracovníky jako 7kg batoh s pohony na boku, které pohybují poutky z uhlíkových vláken namontovanými v horní části nohou, což umožňuje osobě snadno zvednout a chodit až do hmotnosti 30 kg (66 liber) s plně podepřenými nohami a zády. . Cray X sice účinně nepomáhá ramenům a pažím při tomto úkolu, ale nabízí Smart Safety Companion System, který pomáhá zmírnit běžná zranění při zvedání.

„Je to softwarová aplikace v reálném čase, která běží na pozadí a může varovat pracovníka, když se zvýší velmi pohodlná rizika,“ řekla Engadgetu Norma Stiller, vedoucí Internet of Things v German Bionic. „Například doporučení přestávky, protože víme, že… opakování a celkový stres může vést k vyčerpání a únavě může vést ke zranění. To je něco, čemu chceme předejít.“

SSC nejen shromažďuje přesné telemetrické informace – jaké břemeno je zvedáno, ergonomická nebezpečí, jako je kroucení při zvedání, a potenciální faktory prostředí – využívá algoritmus strojového učení k analýze těchto dat k přizpůsobení exoskeletu uživateli prostřednictvím aktualizací OTA. Nejen, že se tato data zobrazují samotným pracovníkům na připojené obrazovce, ale Cray X je také přenáší do řetězce dohledu, což manažerům umožňuje sledovat pohyby svých zaměstnanců, aby se ujistili, že se nepřetěžují.

„Protože shromažďujeme každý krok a každý výtah, data, která poskytujeme, jsou přesnější,“ poznamenal Stiller. Údaje, které Cray shromažďuje, jsou shromažďovány ze skutečného použití, nikoli z laboratorních testů nebo experimentů pod dohledem, kde se pracovníci chovají v nejlepším pohodlí. „Zejména v logistice je obvykle plánován každý krok, každý výtah, každý směr. Ale někdy v reálném světě není každý plán realizován a pak najednou vidíme, že výkon na pracovišti velmi rychle klesá. A s daty, která poskytujeme, můžete ve skutečnosti provést vyšetřování a zjistit důvod [that drop off is occurring]. „

Steller vidí Cray X jako „ochranné zařízení“, které má zajistit, aby se pracovníci nepřetěžovali a nepřetěžovali. „Jsme ochranné zařízení, takže zabráníme infekci,“ dodal Stiller. „Nejsme považováni za lékařské.“ [device manufacturer]. Považujeme se za exoskelet pro průmyslové využití.“ Cray X jako takový je Stupeň krytí IP54 Odolný proti prachu a vlhkosti, takže může fungovat ve všech skladových prostředích kromě těch nejšpinavějších.

A i když je Cray X navržen tak, aby se dal nasadit a sundat za méně než minutu, lze jej nosit až na celou pracovní směnu, aniž byste jej museli sundávat, a to díky nové 5. generaci 40V bateriového systému vyměnitelné za provozu.

„Implementovali jsme funkci rychlého přepnutí, takže jej můžete okamžitě upustit, aniž byste museli zařízení vypínat,“ řekl Engadget Maurice Kiss, vedoucí mechanického výzkumu a vývoje německé Bionic. „Můžeš táhnout [spent battery] U nové nabíječky dejte starou na nabíječku – používáme rychlonabíjecí stanice Makita, které baterii nabijí za 30-40 minut – a pak můžete pokračovat. Potenciálně byste mohli pracovat osm hodin, aniž byste museli sundávat exoskelet.“

Vzhledem k tomu, že současná generace technologií exoskeletonu je dnes užitečná, německý tým Bionic vidí, že se v příštích letech stanou schopnějšími a rozšířenějšími. „Mám pocit, že v budoucnu uvidíme více specializovaných exoskeletů, protože technologie je dostupnější.“ řekl Stiller. „Myslím, že přijdou do našeho světa, nejen do korporátně-průmyslových sektorů. Uvidíme je v podstatě všude, protože máme příležitost posílit naše těla a lidé k tomu obvykle příležitost využívají. Uvidíme je všude, bez jakýchkoli skutečných omezení, ale my se velmi specializujeme na případ použití.“

„Opravdu vidím všechny na ulici nosit exoskelet v té či oné podobě,“ dodal Eric Eitel, vedoucí komunikace německého Bionic. „Ale myslím, že exoskeletony, které v budoucnu hledáme, jsou ty energetické. Vidím je jako štíhlejší, inteligentnější a komunikativnější.“

I když se technologie rozšiřuje o spotřebitelské použití, Eitel věří, že exoskeletony pravděpodobně zůstanou běžným jevem v průmyslovém prostředí. „Stále existuje spousta pracovních prostorů, které nelze automatizovat, a myslím, že to tak zůstane ještě dlouho. Stále se musíte spoléhat na lidi, takže nechceme nahradit všechny lidi. Opravdu vidím technologii jde ruku v ruce. [automation]. „

„Roboty vnímáme spíše jako společníky, náš produkt je vlastně společník,“ dodal Case. „Myslím, že by to mohla být jen další možnost, chci říct, že stále existují případy, kdy automatizace stále dává velký smysl. Když se dostanete do nebezpečných prostředí, musíte to opravdu zautomatizovat. Ale proč musíme automatizovat všechno?“