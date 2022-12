Tajemství výcviku mocných Pokémonů v šarlatové a fialové

Terastalizace není jediný způsob, jak spustit Pokémony. Snímek obrazovky : The Pokémon Company / Kotaku

Pro většinu hráčů, Pokémon Hraní je přímočará záležitost, kdy útočíte na slabá místa nepřátel a dáváte si ten jeden pěkný úder. Ale Pokémon Jakmile začnete hrát soutěžně, může to být neuvěřitelně ohromující. Co je IV? Co je to elektromobil, když ne roztomilá hnědá liška, která se může vyvinout ve skupinku jiných, barevnějších a propracovanějších lišek?

Ve skutečnosti odkazují na skrytá čísla a základní matematiku, kterou konkurenční hráči rádi upravují a manipulují, aby vytvořili ty nejvýkonnější verze svých oblíbených mons. EV a IV znamenají hodnoty napětí a liché hodnoty. Tato skrytá čísla určují konečný stav statistik vašich šesti Pokémonů a pochopení toho, jak fungují a jak je ovlivnit, vám může dát navrch v konkurenčním boji. Pojďme se na to podívat blíže.

Poslouchejte, studenti! Je čas naučit se, jak udělat ze svého Pokémona nejlepšího. Snímek obrazovky : The Pokémon Company / Kotaku

Ne Evie… EV!

Manipulace s hodnotami napětí je docela časově náročná investice, protože zcela závisí na tom, čemu své Pokémony vystavíte, když je chováte. Každý Pokémon má celkem až 510 EV bodů, které lze rozdělit mezi všech šest statistik, ale každá instance může mít jednotlivě pouze 252 EV.

Můžete zvýšit úroveň EV pomocí předmětů, jako jsou vitamíny a peří, které zvyšují každou konkrétní statistiku. Vitamíny jsou nejúčinnější hned, protože každý zvýší individuální statistiku o 10 EV. Před Pokémonský meč A štítVitamíny byly účinné pouze do prvních 100 EV Pokémona, ale nyní tyto předměty zvýší statistiku jednotlivce na maximum 252. Peří není tak silné, pouze zvýší EV o 1 bod. Zatím docela jednoduché, ale ovlivnění EV Pokémonů, když trénují v bitvě, vyžaduje trochu více plánování.

Každý Pokémon, se kterým bojujete, poskytuje specifické zvýšení EV, když ho porazíte, což často odráží jeho základní statistiky. Množství EV, které získáte za každou statistiku, závisí na tom, jak silní jsou Pokémoni, se kterými bojujete. Například, pokud váš Pokémon porazí Pichu, přidá 1 EV bod do statistik rychlosti vašeho tvora. Pokud však bojujete s plně vyvinutým Raichu, dá vám to tři body Speed ​​​​EV. Pokud máte pocit, že musíte, můžete porazit skupinu nic netušících Pichu a zvýšit rychlost EV vašich Pokémonů, ale pokud bojujete se silnějšími Pokémony, dosáhnete svého statistického limitu 252 rychleji.

Někteří Pokémoni však nevyprázdní všechna svá EV najednou, jako to dělá Raichu. Vezměte si například Butterfree. Jeho tři vozidla jsou rozdělena na speciální útok a speciální obranu. Takže i když existují lepší Pokémoni, kteří mohou bojovat o kteroukoli z jednotlivých statistik, porazit Pokémona, který vám vydělá rozšíření EV, je způsob, jak získat více EV najednou. Je to jen otázka vašich cílů zvyšujících statistiky a toho, jak chcete trávit čas.

Jedna věc, která je na elektrických vozidlech pozoruhodná, je to, že jsou moderní Pokémon Hry umožňují celé skupině získat zkušenosti po bitvách a získané EV jsou sdíleny prostřednictvím vaší skupiny, když získávají zkušenosti, i když nejsou v terénu. Buďte si tedy vědomi toho, co trénujete a jací Pokémoni čekají na křídlech, aby se zapojili do boje, protože jejich vozidla budou těmito bitvami ovlivněna, i když je přímo nepoužíváte.

Broušení EV může chvíli trvat, ale můžete urychlit proces zvyšování určitých statistik EV tím, že svého Pokémona vybavíte energetickými předměty vázanými na určité statistiky, jako je Power Anklet, který zvyšuje rychlost EV, nebo Power Belt, který zvyšuje obranu EV. . . Všechny tyto položky lze zakoupit v obchodech Delibird Presents za 10 000 $ za kus.

To pomůže vašemu Pokémonovi překonat přirozené nedostatky ve statistikách. Snímek obrazovky : The Pokémon Company / Kotaku

„Okolnosti narození jsou irelevantní.“

Liché hodnoty, známé jako IV, jsou o něco složitější. IV jsou v podstatě geny pro Pokémony, protože jsou to posilovače statistik vlastní vašim konkrétním Pokémonům, které se pohybují od nula bodů do 31 bodů. jednou neměnný, Pokémon Série implementovala různé způsoby, jak je ovlivnit v průběhu let.

Představte si, že máte dva Raichy úrovně 100, jeden s rychlostí 31 IV a druhý s nulou. I když trénujete tyto dva ryco úplně stejným způsobem a pečujete o stejnou stavbu EV, jeden narozený s 31 Speed ​​​​IV bude mít rychlostní hodnocení o 31 bodů vyšší než druhý. Mnoho konkurenčních hráčů bude chovat Pokémony, aby se pokusili dosáhnout optimálních IV, protože rodiče Pokémoni předávají vyšší IV na základě jejich potomků.

v moderních hrách, Pokémon Poskytnutí hráčům možnost „rychlého vlaku“, aby zvýšili svůj plat za víčka od lahví. To lze provést na místech, jako je Montenevera karmín A fialový Promluvou s trenérem stojícím poblíž městského Pokémon Center. Víčka lahví může být obtížné získat. Můžete si je koupit v obchodech Delibird Presents v okolí Paldea, ale jsou velmi drahé za 20 000 $ za čepici. Můžete ho také vyhrát v terra raidech na vyšších úrovních, ale často jde o náhodný pokles. Takže i když se může zdát naléhavější být schopen používat Hyper Training, získání těchto víček od lahví může chvíli trvat, a proto se někteří hráči rozhodnou využít Ditto’s IV a použít je k vytvoření lepších verzí jakéhokoli Pokémona, kterého zkusí. nahrát.

Můj Raichu není optimalizován pro EV/IV, pouze vám ukazuji seznam, na který se díváte. Nekřič na mě. Je to hodný kluk. Snímek obrazovky : The Pokémon Company / Kotaku

„Jen jim řekni, že je to povaha Pokémona.“

Ale bez ohledu na to, jaké jsou EV a IV Pokémonů, některé další faktory určují, zda jsou nebo nejsou ze své podstaty účinné na některých sestaveních ve srovnání s jinými.

Každý Pokémon má sadu základních statistik souvisejících s druhem, který roste, když množíte své stvoření, a směr těchto čísel bude určen tím, jak se objeví EV a IV. Raichuovy základní statistiky ho staví jako rychlého, speciálního, útokem řízeného Pokémona. Její základní rychlost je 110 a její statistika speciálního útoku je 95, což překonává její základní fyzický útok, který je 85.

To vám pomůže rozhodnout, které útoky je pravděpodobně efektivnější se naučit. Její číslo fyzického útoku je stále úctyhodné, ale při letmém pohledu má být Raichu především speciální útočník. Pochopení elektromobilů a motorů vám může pomoci tyto metriky změnit nebo alespoň napravit některé jejich nedostatky. Základna fyzické obrany Raichu je mnohem nižší než u ostatních, klesá pouze na 50, takže pokud to chcete vykompenzovat, může jí pomoci zvýšení IV pomocí Hyper Training nebo boj s Pokémony, kteří přirozeně zvyšují EV fyzické obrany. sílu fyzické obrany. trochu. Ale tyto základní statistiky mohou být ovlivněny dalším faktorem, který může hrát roli v tom, jak jsou vaše EV rozdělena: příroda.

Kromě statistik globální základny jako druhu bude každý Pokémon, na kterého narazíte, mít také povahu. Ty se objevují na obrazovkách shrnutí stavu jako způsob, jak vám dát představu o osobnosti vašeho Pokémona, ale také označují jedno zvýšení stavu a jednu nízkou statistiku. Někteří hráči tak vypěstují více verzí Pokémona ve snaze získat tu s nejžádanější povahou a základní distribucí pro sestavu, kterou chtějí.

Je tam celkem 25 povah Pokémon Hry nyní a statistiky, které se zvyšují a snižují, jsou následující, laskavě Mé tajemství:

Hardy: Žádná změna

Osamělý: Útok / Obrana

Statečný: Útok / Rychlost

Adamant: Útok / Speciální útok

Brat: Speciální útok/obrana

Tučné: obrana / útok

Učenlivý: žádná změna

Uvolněný: obrana / rychlost

Impish: obrana/rychlost

Indolence: Obrana / Zvláštní obrana

Plachý: Rychlost/Útok

Uspěchaný: Rychlost / Obrana

Jad: Žádná změna

Jolly: Rychlost/Speciální útok

Naivní: Rychlost / Speciální obrana

Skromný: Útok / Speciální útok

Střední: Speciální útok/obrana

Klid: Speciální útok/rychlost

Plachý: žádná změna

Rash: Speciální útok / Speciální obrana

Cooldown: Speciální obrana / Útok

Pěkné: Speciální obrana/obrana

Shameless: Speciální obrana/rychlost

Pozor: Speciální obrana / Speciální útok

Zvláštní: žádná změna

Zatímco příroda sama je neměnná, meč A štít Představil Mints, novou sadu předmětů, které mohou změnit distribuci statistik s nimi spojených. Například, Modest Mint zvýší Pokémonův speciální útok, ale sníží stav útoku, jako by se Pokémonova povaha změnila. To nezmění skutečnou postavu, o které mluví ve svém souhrnu (to by bylo vymývání mozků), ale umožní vám to upravit jejich statistiky pro jakákoli konkurenční schémata, která máte na mysli.

Je rád, že jsem mu právě řekl, že změníme EV/IV, takže je to tak Kotaku Recenze ho nespálí pro jeho neoptimalizovaný design. Snímek obrazovky : The Pokémon Company / Kotaku

Různé bokeh pro různé lidi

Všechny tyto pohyblivé části lze hodně sledovat a tato mechanika je tu opravdu pro soutěživější pacienty. Může být užitečné dostat Pokémony do soutěžního stavu, který chcete, a vidět je vynikat v bitvách, ale je to také skvělá investice času, abyste získali přesná čísla svého týmu. Pokud vás ale zajímá svět konkurence PokémonPorozumění EV a RF je dobrým měřítkem toho, zda je tento aspekt krajiny pro vás vhodný. A pokud ne, stále můžete se svými přáteli podnikat skvělé terénní nájezdy, například běhat Charizard jedna je náhodou uvnitř karmín A fialový Ihned.