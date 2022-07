Profesionální fotbal přichází do Orlanda

Orlando, Florida – Někteří z nejlepších sportovců světa budou soutěžit ve svém sportu ve střední Floridě.

Tento sport je zeměkoule.

Je zahajovací sezóna NAFL a tady v Orlandu budou mít šampionát.

Co potřebuješ vědět V letošním roce proběhne zahajovací sezóna North American Globe League

Jeden nový tým, Florida Vikings, zve domů centrální Floridu

V Orlandu je již naplánován fotbalový turnaj

Turnaje se utkají čtyři týmy – a jeden z nich, Florida Vikings, volá centrální Floridu domů.

Liam Williamson je defenzivní chlápek Vikingů a tomuto sportu se věnuje tak dlouho, jak si pamatuje.

„Hraju o glóby od svých osmi let se svým tátou lokálně s jeho přáteli,“ řekl Williamson. „Nyní jsou poslední dva roky konkurenceschopnější.“

To proto, že v roce 2020 odcestoval do Švédska hrát druhou ligu a poté reprezentoval USA na mistrovství světa 2021 ve Finsku.

Hra se hraje ve více než 80 zemích, ale v USA je relativně nová

Williamsonův otec a zakladatel Vikings Daniel Williamson řekl: „Pitchball je rychlý sport, je to podobné, jako když hrajete hokej a hrajete pět proti pěti s brankářem. Je vyroben od základů, abyste mohli hrát uvnitř. Vše, co potřebujete hrát je hůl a míček – je to snadno dostupný sport.

Rodina Williamsonových pořádala mládežnické kempy v naději, že přiláká ke sportu více lidí.

„Snažíme se pěstovat lásku ke zeměkouli, většina z těchto dětí to už má, milují tento sport,“ řekl Liam. „Mnozí z nich cestovali na velké vzdálenosti, aby byli tady.“

„Máme tady profesionální hráče z Evropy, kteří trénují naše lidi,“ řekl Daniel. „Jeden z našich hráčů je superstar z České republiky a ukazuje, jak byste měli hrát.“

Říkají, že je velmi vzrušující vidět vývoj dětí v jejich táborech.

„Když přimějeme hráče, aby rozvíjeli své dovednosti, a to zejména soutěžně v mladém věku, což je pro sport velmi důležité,“ řekl Liam.

Liam nejen trénuje děti pro zápas, ale také hraje za NFL Florida Vikings, kteří budou hrát na hřišti Ocoee High School 16.-17. července.

„Ve Spojených státech máme čtyři týmy s profesionálními a poloprofesionálními hráči z Evropy i Spojených států,“ řekl Liam. „Takže vaši floridští Vikingové se v podstatě utkají s těmi nejlepšími na světě.“

„Je vzrušující hrát před místním publikem – přijíždějí sem ti nejlepší na světě a my se těšíme, až to ukážeme.“

Zájemci o účast na turnaji mohou získat více informací o Webové stránky Florida Vikings.