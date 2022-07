69letý muž, který byl zatčen v Tokiu, zjistil, že řídil 50 let bez řidičského oprávnění

Policie v tokijském Chiosu zatkla devětašedesátiletého muže, který 50 let řídí motocykly bez řidičského oprávnění poté, co šestkrát neudělal písemnou zkoušku.

15. května Tatsu Matsumoto vozidlo naraženo zatímco před ním Vedení lidí V Higashimurayama v Tokiu se svým tříkolovým motocyklem Harley Davidson. Než dorazila policie, Tatsuo rychle vyrazil; Oprava, kterou nechali majitelé, stála 400 000 jenů (asi 2 913 $) na opravu. Tokijská metropolitní policie zahájila vyšetřování a podařilo se jí identifikovat 69letého motocyklistu na základě záběrů zachycených palubní kamerou oběti.

Asi o dva měsíce později objevil policista v Chiosu v Tokiu motocykl Tatsuo. Tatsuo se však vydal na úzkou trať, kam se auto nevešlo. Strážník poté motorku pronásledoval pěšky a nakonec se mu podařilo muže v klidu dostihnout.

Tatsuo nejprve policistovi řekl, že nechal svůj řidičský průkaz doma, než nakonec přiznal, že jej nemá, a byl krátce poté zatčen.

Bylo zjištěno, že Tatsuo neuspěl v písemné části zkoušky na motocyklový průkaz šestkrát, než to na konci 80. let vzdal. Vysvětlil, že na motorce jezdil od 17 let, kdy byl přistižen při řízení bez řidičského oprávnění. Tatsuo byl také zatčen ve svých padesáti letech.

Devětašedesátiletý muž koupil motocykl před čtyřmi lety a řekl prodejci, že si zapomněl řidičský průkaz doma, když si koupil motorku za zhruba šest milionů jenů (asi 43 712 dolarů).

Před čtyřmi lety, když jsem si koupil Harleye. [three-wheeled motorcycle] Za asi 6 milionů jenů v obchodě s motocykly v prefektuře Saitama mě zaměstnanec požádal, abych ukázal svůj řidičský průkaz, ale řekl jsem: „Zapomněl jsem svůj průkaz, přinesu ho později,“ řekl Tatsuo. Zprávy NTTV.

Doporučený obrázek: Youtube

