Írán odmítá rozhovory o jaderných dohodách se Spojenými státy, které navrhuje Evropa

V neděli Írán odmítl nabídku jednat přímo se Spojenými státy na neformálním setkání navrženém Evropany za účelem oživení jaderné dohody, z níž prezident Donald J. Trump odstoupil před téměř třemi lety.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Saeed Khatibzadeh uvedl, že nedávná opatření přijatá Washingtonem a Evropany vedla Írán k závěru, že na tato jednání „není správný čas“. Jeho komentáře přišly o několik dní později Prezident Biden nařídil odvetné stávky Proti íránským milicím ve východní Sýrii, které byly spojeny s nedávnými útoky na americké síly a jejich spojence v Iráku.

Ve svém prohlášení ministerstva zahraničních věcí řekl Khatibzadeh: „V postojích a činech Ameriky nedošlo ke změně.“ „Bidenova administrativa neignorovala Trumpovu politiku maximálního tlaku a nezveřejnila své závazky“ z roku 2015 Trump uzavřel jadernou dohodu.

Pan Biden řekl, že Spojené státy by to udělaly Zpět k dohodě Pokud se Írán vrátí nejprve k závazkům, které přijal při podpisu. Írán požadoval, aby USA zrušily všechny sankce, které jsou na něj uvaleny, a nedávno přijal opatření ke zvýšení obohacování uranu a omezení přístupu mezinárodních inspektorů do jeho jaderných zařízení.