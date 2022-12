Crime Boss: Rockay City si užívá výplaty se svou první hrou pro PS5

účast v Zatlačte krabici na mě

S obsazením jako Kim Basinger, Chuck Norris a Michael Madsen jsme doufali v organizovaný zločin inspirovaný 90. lety. Šéf zločinu: Rokai City Bude to tak trochu příběhové GTA-esque dobrodružství. Bohužel pravdou je, že se jedná o a výplatní den-esque kooperativní střílečka z pohledu první osoby, i když podle tiskové zprávy bude také kampaň pro jednoho hráče.

Tento první herní snímek jasně klade velký důraz na kooperaci. Začíná to sekvencí ve stylu stealth, než vy a vaši spoluhráči vpadnete do trezoru a budete spolupracovat na získání kořisti. I když se to rozhodně nezdá špatnýMáme pocit, jako bychom to už hráli: vlny odporu sílí, jak se mise blíží ke konci, a tím pádem i množství brnění, které nosí.