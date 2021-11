Covid-19 v Indii: Hranice otevřené pro očkované zahraniční turisty

Nové Dillí (CNN) – Indie v pondělí poprvé po téměř dvou letech otevřela své hranice pro plně očkované zahraniční turisty, kteří do země vstupují komerčními lety.

Turisté vstupující do země musí být plně očkováni, do 72 hodin od cesty musí mít negativní test na virus a vše sledovat COVID-19 Podle ministerstva zdravotnictví.

Cestující ze zemí, které mají s Indií společné dohody o uznávání očkovacích průkazů, včetně USA, Spojeného království a několika evropských zemí, mohou opustit letiště, aniž by se podrobili testu na COVID-19. Musí však 14 dní po příjezdu sledovat svůj zdravotní stav.

Cestující, kteří byli částečně nebo neočkovaní, budou muset na letišti předložit vzorek pro test na Covid-19. Poté jim bude umožněno opustit letiště a budou nuceni na týdenní domácí karanténu. Osmý den budou požádáni o další test, a pokud bude negativní, pokračují ve sledování jejich zdravotního stavu další týden.

Je to poprvé, co Indie umožnila zahraničním turistům na komerčních letech vstoupit do země od března 2020, kdy ve snaze zastavit pandemii zavedla jednu z nejpřísnějších karanténních opatření na světě.

Plně očkovaným turistům na charterových letech byl povolen vstup od minulého měsíce.

TOP FOTO: Lidé čekají, až jejich příbuzní a přátelé 15. listopadu 2021 opustí mezinárodní letiště Indiry Gandhiové v Novém Dillí. Kredit: AP Photo/Rishi Lekhi