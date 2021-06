Severokorejci se obávají „štíhlého“ Kim Čong-una, uvedli státní média.

SOUL (Reuters) – Všichni v Severní Koreji jsou zarmouceni zjevným úbytkem hmotnosti vůdce Kim Čong-una, jak přísně kontrolovaná státní média v Severní Koreji uvedla.

Vzácný veřejný komentář ke zdraví Kim přichází poté, co zahraniční analytici počátkem června zaznamenali, že autoritativní vůdce, kterému se věří 37, zřejmě ztratil značné množství váhy.

„Vidění toho, jak vážený generální tajemník (Kim Čong-un) vypadá vychrtlý, hodně láme srdce našim lidem,“ řekl muž v pátek v rozhovoru, který v pátek vyslala státní stanice KRT.

“Všichni říkají, že roní slzy,” řekl.

V klipu, který agentura Reuters nemohla samostatně ověřit, jsou obyvatelé Pchjongjangu vidět na velkoplošné obrazovce na ulici, kde je koncert, kterého se účastní Kim a úředníci strany po valné hromadě Korejské strany pracujících (WPK).

Vysílání neposkytlo žádné podrobnosti o tom, co vedlo k úbytku hmotnosti.

Když se Kim v červnu znovu objevil ve státních médiích poté, co se téměř měsíc neobjevil na veřejnosti, analytici z NK News, webu se sídlem v Soulu, který sleduje Severní Koreu, poznamenal, že jeho hodinky vypadaly pevněji než dříve kolem toho, co vypadalo jako nejtenčí. zápěstí.

Vzhledem k pevnému sevření moci v Severní Koreji – a nejistotě ohledně plánů na nástupce – mezinárodní média, špionážní agentury a specialisté pečlivě sledují jeho zdraví.

Začátkem loňského roku došlo ke spekulacím o Kimově zdraví poté, co zmeškal oslavy narozenin 15. dubna státního zakladatele Kim Ir Sunga, aby se znovu objevily začátkem května.

V roce 2014 státní média uvedla, že Kim po dlouhé době nepřítomnosti na očích veřejnosti zažívá „nepohodlí“.

