Írán vs Česká republika Předpovědi, sázkové tipy a události 25. července 2021

První kolo olympijského basketbalového turnaje je pro Českou republiku zásadní. Musí porazit Íránce a připravit se na nadcházející bitvy přílohy.

Írán

Je to potřetí v historii, co se íránský tým kvalifikoval na olympiádu, a her se naposledy zúčastnil před 13 lety v Pekingu. Na mistrovství světa v roce 2019 skončil tým pouze na 23. místě, ve skupinové fázi prohrál všechny tři zápasy. Celá íránská hra je nyní o velkých lidech. Například Hamed Haddadi kdysi hrál v NBA a byl roky kapitánem národního týmu. Hodně bude záležet také na strážci bodů Behnamu Yakhshali, který měl za sebou úspěšnou sezónu v německém Rostocku. Íránský tým tvoří hlavně zkušení hráči ze své domoviny, na poslední chvíli je na seznamu pouze jeden hráč do 26 let (Mohammedchi Vahidi letos dosáhne 20 let).

Muži Mehrana Shahintepa se letos v létě úspěšně kvalifikovali na asijský pohár a odehráli pět předolympijských přátelských zápasů. Íránci měli proti Japonsku pouze jedno vítězství ve 3 přátelských utkáních a poté dvakrát prohráli se Španělskem. Jejich poslední porážkou byla těžká ztráta 53-96 proti La Roja. Po prvním poločase byl Írán již o 24 bodů pozadu, s malou šancí dostat se zpět do zápasu. Žádný z jejich hráčů nezískal více než 10 bodů: Haddadi s 5 body a Khachli byl nejlepším střelcem íránského národního týmu s 9 body.

Česká republika

Nakonec se Česká republika dostala na olympiádu v Tokiu. V play off porazili Kanadu, Řecko a Turecko a setkali se s nejzajímavějšími Kanaďany. Češi zmeškali velkou výhodu v organizačním čase, ale v prodloužení se ujali 5bodového vedení a dosáhli skóre 103: 101. Týmová hra se nyní samozřejmě točí kolem jediného herce NBA Tomasze Satoranského. Jan Vesely z Fenerbahce také vkládá velké naděje, ačkoli dalšími velkými hráči kanadského výběrového procesu jsou Ondrej Palvin a Patrick Oda.

Češi od olympijských kvalifikací nehráli žádnou soutěž a ve svém posledním zápase porazili Řecko 97: 72. Definiční období pro jejich tým bylo v prvním a třetím čtvrtletí, když udělali 8 ze 14 tří ukazatelů a snížili rozdíl na 10, respektive 20 bodů. Muži Ronen Ginzburgové však téměř všechny zastřelili zpod koše. Patrick Auda udělal 8 z 9 střel za 20 bodů. Veselý zažil svůj nejlepší zápas turnaje se 16 body na 7 z 9 z pole.

Expertní tipy na sázení

I pro Japonsko vypadal Írán slabý a nedokázal držet krok se svými protivníky v obraně. Na posledním sparringu jejich tým neměl nikoho, kdo by se ujal vedení útoku, a například Hadadi byl pod košem neviditelný. Český kapitán Tomáš Satoranský má na hru větší vliv než hlavní íránský tvůrce hry. Íránský tým je na současné olympiádě nejslabší a Česká republika nebude mít po triumfální kvalifikaci problémy. Navrhuji sázet na následující výsledky: