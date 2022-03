Jaká je varianta Deltacronu pro Covid a kde byla nalezena? | Koronavirus

Co je deltakron?

Jak Portmanteau navrhuje, Deltacron je varianta Covid, která obsahuje prvky Delta i Omicron – jinými slovy, obsahuje geny z obou variant, což z něj dělá to, co je známé jako rekombinantní virus.

„Tyto rekombinanty vznikají, když více než jedna varianta infikuje a replikuje se u stejné osoby ve stejných buňkách,“ říká profesor Lawrence Young, virolog z University of Warwick. „Deltacron je produktem obou variant Delta a Omicron, které převládají ve stejné populaci.“

tento týden, šťastnýglobální komunita vědců, kteří sdílejí informace o viru, zveřejnila, že první silný důkaz pro tuto variantu sdílel Pasteurův institut ve Francii.

Kde byla tato varianta nalezena?

Gisaid říká, že varianta byla identifikována v několika regionech ve Francii a zdá se, že byla v oběhu od začátku roku. „Genomy s podobnými rysy byly identifikovány v Dánsku a Nizozemsku,“ říká Gesside.

Objevily se také zprávy o Deltacronu Byl objeven ve Spojených státechPodle britské agentury pro zdravotní bezpečnost (UKHSA) bylo ve Spojeném království zjištěno asi 30 případů. List i uvedl, že první případy přenosu Deltacronu z člověka na člověka ve Spojeném království byly Očekává se, že bude potvrzen tento týden.

Dr. Etienne Simon Laurier z Pasteurova institutu varoval před možností několika různých rekombinantních virů sestávajících z delta a omikronu.

„To, co vidíme ve Francii a Dánsku/Nizozemsku, vypadá velmi podobně a může to být stejný rekombinantní (se stejnými rodičovskými viry) přenášený,“ řekl. Dodal však, že potenciální delta-omikronové rekombinanty hlášené v zemích včetně Spojeného království a Spojených států zřejmě kombinují různé části rodičovských virů, a proto se liší od deltacronu pozorovaného ve Francii.

„Možná budeme muset najít jiné jméno, které by odkazovalo na tento rekombinant, nebo začít přidávat číslo,“ řekl.

Jak bychom se měli znepokojovat?

Odborníci rychle zdůraznili, že rekombinantní varianty nejsou neobvyklé a Deltacron není první a nebude ani poslední, která se Covidovi stane.

„To se stává, když jsme v období přechodu z jedné dominantní proměnné na druhou, obvykle je to vědecká kuriozita, ale ne o moc víc,“ říká Dr. Jeffrey Barrett, který dříve vedl genomickou iniciativu Covid-19 na Wellcome Trust Sanger Institute.

Vzhledem k tomu, že dosud bylo identifikováno pouze několik případů Deltacronu, zatím není dostatek údajů o závažnosti varianty nebo o tom, jak dobře vakcíny chrání.

Somaya Swaminathan, hlavní vědec Světové zdravotnické organizace, v úterý tweetoval: „Víme, že u lidí nebo zvířat se mohou objevit rekombinantní události s mnoha cirkulujícími variantami #SarsCoV2. Je třeba počkat na experimenty, které tento virus charakterizují. Význam sekvenování a analýzy a sdílení rychlých dat při řešení této pandemie.“

Young souhlasí. „Musíme sledovat chování tohoto rekombinantu z hlediska jeho přenositelnosti a schopnosti uniknout imunitní ochraně vyvolané vakcínou,“ říká. To také pomáhá posílit potřebu udržovat genetický dohled. Jak se virus nadále šíří, zejména v neočkované populaci a u lidí, jejichž imunita je vakcínou narušena, je velmi pravděpodobné, že uvidíme více variant, včetně těch z rekombinace.

To ale neznamená, že varianta je důvodem k panice: podle UKHSA varianta nevykazuje alarmující tempo růstu.

„Bylo to vidět ve Spojeném království několikrát a zatím se zdá, že je to velmi vzácné kdekoli na světě, s pouze několika desítkami sekvencí z milionů Omikronů,“ říká Barrett. „Takže si myslím, že se v tuto chvíli není čeho obávat, i když jsem si jistý, že to bude i nadále sledovat.“

Předchozí vlny Delta a Omicron, stejně jako vakcíny, znamenají, že pravděpodobně existuje alespoň nějaká ochrana proti této variantě.