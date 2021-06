Američanka Stevensová vyhodila z Wimbledonu 10. semeno Kvitovou

LONDÝN (Reuters) – Američanka Sloane Stephensová v pondělí zvítězila v bitvě o bývalou wimbledonskou šampiónku Petru Kvitovou, aby vyřadila 10. nasazenou Češku z All England Clubu vítězstvím 6-3 6-4.

Šampiónka US Open z roku 2017 vstoupila do hry na středním kurtu s náskokem 2: 1 proti Kvitové, která v letech 2011 a 2014 zvedla talíř Venus Rosewater, ale všechna jejich předchozí setkání byla na tvrdých kurtech.

„Je zřejmé, že když jsem viděl první zatáčku, říkal jsem si:‚ Chlapče, tohle bude těžká práce, ‘“řekla Stevens ve svém post-game rozhovoru na hřišti.

“Ale protože jsem věděl, že hraji na velkém stadionu a cítím se dobře, byl jsem nadšený, že budu hrát proti Petře.”

Dosažení čtvrtfinále v roce 2013 zůstává pro 28letou Stephensovou nejlepším výsledkem na travnatém grandslamovém turnaji.

Bývalá světová trojka, která odehrála svůj první zápas na trávě od Wimbledonu 2019, sklouzla v žebříčku na 73. místo, nevykazovala proti Kvitové známky rzi, protože po mokrém dni konečně vyšlo slunce.

„Je to velmi zvláštní, očividně jsem nehrál na trávě dva roky, a pak se mohu vrátit a mít svůj první zápas na trávě v Central Court zde s fanoušky zpět, je jen sen,“ dodal Stephens.

“Miluji trávu a není to opravdu překladatel. Je to už pár let, co jsem měl dobrý výsledek na trávě, ale to je dobrý začátek, když jsem porazil opravdu dobrého hráče na trávě, takže se těším na další zápasy a Doufám, že si tady ve Wimbledonu dobře pojedu “.

Po časném výpadku obchodu si Stevens zajistila sekundu, která Američanům stačila na to, aby vyhrála první set, protože Kvitova se snažila udržet své první podání.

Češka, která si poranila kotník při bizarním pádu při plnění mediálních povinností na French Open začátkem tohoto měsíce, vypadala v prvním setu pomalu.

Kvitová měla ve druhé polovině velkou příležitost postoupit, když měla v šesté hře čtyři body zlomu, ale Stevens se držela a v další hře si udělala rozhodující přestávku a vedla 4: 3.

Američanka přeměnila svůj první mečbal forhendem, který byl objeven po výzvě Kvitové.

O místo ve třetím kole si pak zahraje buď americkou poraženou Kristi Ahn, nebo Britku Heather Watsonovou.

