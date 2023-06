French Open: Iga Swiatek „má cíl na zádech“ říká Alize Lim poté, co Paul dosáhl finále na Roland Garros

Alize Lim řekla, že postrčení Igy Swiatekové by jí pomohlo poté, co se Polky probojovaly přes Beatrice Haddad-Maiaovou a dostaly se do finále French Open.

Swiatek měl poměrně pohodlnou přihrávku do čtvrtfinále z Roland-Garros, ale byl vhodně prověřený Brazilcem, který mohl zápas klidně posunout do třetí sady.

Vítězně z toho nakonec vyšla světová jednička, která se nyní utká s Karolínou Muchovou v sobotním finále v Paříži poté, co se Češka zázračně vrátila a porazila Arynu Sabalenkovou.

„Má cíl na zádech,“ řekl Lim a přemítal o tom, jak z ní Swiatekova pozice č. 1 dělá hráčku, kterou chce každý porazit.

„ona [Haddad Maia] Tvrdě bojoval a tlačil na Igu a je dobré vidět, jak Iga tlačí, jsem si jistý, že jí pomůže.“

Těší se na sobotní finále, Lim dodal: „Hej [Swiatek] Je to rozhodně oblíbený. K produkci potřebujete hráče [that quality]. Je to jiné a bude to odpovídat jinak.

„Je oblíbená, vyhrála tady minulý rok a ví, jak zacházet s okamžiky. Uvidíme.“

Mats Wilander v Paříži s Lim si myslel, že toto setkání bylo pro Swateka „probuzením“.

Řekl: „Myslím, že Haddad Maya hrála skvělou hru; Nemyslel jsem si, že to někdy bude tak blízko, ale hrála chytře, používala svůj zrak, ale Iga byla velmi dobrá.

Myslela jsem si, že být levou rukou by Maye proti někomu jako Iga s tak dobrým bekhendem nepomohla, ale hrála skvělou hru, v tom emocionálně vynutila Igu skvělými údery, což ji poslalo do spěchu.

„Neviděl jsem to tak zblízka, ale ukazuje to, kolik skvělých hráčů tam je, hloubka je neuvěřitelná.

„Je silná, jak jí Ons Jabeur říkal. Je to bestie, a když ji pozorně sledujete, je fyzicky i duševně silná a nádherná.“

„Tyhle tvrdě narážející dámy na ni tlačily a Iga cítí trochu tlak, který před dvěma lety neměla. Já sám.“ Na antukovém kurtu by to ještě uměla.

„Dobrá hra – budíček – pro Ligu před finále.“

