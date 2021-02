Today in Science: The Spacecraft Blur Sunug | Přistát

11. února 2010 NASA Solar Dynamics Observatory (SDO) Do vesmíru, postupující přímo skrz atmosférický optický jev známý jako a Sluneční pes. Na výše uvedeném videu můžete slyšet diváky ohromené, když zmizí duhové slunce, když sonda prochází touto částí atmosféry. Byl to příznivý začátek kosmické lodi, která nám pomohla pochopit naši místní hvězdu. Zahájení také osvětlilo novou formu ledové aury a naučilo ty, kteří milují a studují optiku oblohy, nové poznatky o interakci rázových vln s mraky.

Slunce je jasná skvrna v barvě duhy na obloze, tvořená lomem slunečního světla skrz ledové krystaly ve formě desky, která se vznáší z oblohy jako listy vlající ze stromů. Les Cowley z webu Atmosférická optika Vysvětlete, co se ve videu děje na adrese Příspěvek na Science @ NASA:

Když raketa pronikla paprskem, šíří se mrakem rázové vlny a ničí vyrovnání ledových krystalů. To uhasilo slunce.

Ve videu se blíže podívejte na osvětlený oblak bílého světla, který se objevuje vedle rakety Atlas V, která vypustila start SDO 2011. Ačkoli Cowley a další optometristové oblohy pochopili, proč slunce mizí, nerozuměli událostem, které následoval, a to sloup Bílé světlo. Cowley řekl:

Cowley a spolupracovník Robert Greenler zpočátku nebyli schopni interpretovat tento světelný sloup. Pak si uvědomili, že deskové ledové krystaly byly řízeny rázovou vlnou z Atlasu F. Cowley vysvětlil:

Krystaly jsou nakloněny mezi 8 a 12 stupni. Potom se otáčejí tak, že hlavní osa krystalu popisuje kuželovitý pohyb. To dělají herní desky a gyroskopy. Země to dělá jednou za 26 000 let. Pohyb je čistý a přesný.