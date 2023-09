Bývalý slovenský ministr obrany také ukazuje prstem na maďarského MZV Pétera Szijjártóa.

Velikost písma: A – | A + Komentáře jsou zakázány

Šéf Smar Robert Figo obvinil českého prezidenta Petera Pavla z vměšování se do slovenské volební kampaně.

Český prezident minulý týden novinářům řekl, že bývalý trojnásobný premiér Slovenska má názory více v souladu s ruskou propagandou než se Západem.



Článek pokračuje po videoreklamě Článek pokračuje po videoreklamě

„Určitě to v případě jeho zvolení do určité míry naruší vztahy mezi námi, protože některé zásadní věci uvidíme jinak,“ řekl Pavel.

Fico, který byl premiérem v letech 2006 až 2010 a 2012 až 2018, označil Pavlův výrok za „podivný“ a „ledový“. Zároveň přiznal, že na vojenskou podporu Ukrajiny má jiné názory než český prezident.

„Nebudu vytvářet důvody ke konfliktům, takže považuji za nedorozumění, že jste zasáhl do slovenské volební kampaně kvůli jinému formálnímu komentáři,“ řekl Figo ve videu z 24. září.

Slovenský politik poděkoval za podporu bývalým českým prezidentům Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi.

„Milý robote“

A Nejnovější video, popřál Ficovi a jeho straně vše nejlepší Zeman, který má proruské a pročínské názory. Říkal mu „milý robote“.

„Chci, aby sociální demokracie na Slovensku uspěla, a přeji vám i vašim kolegům plný úspěch,“ řekl.

Psal ve třídě A Dopis Figovi 13. září o jeho rozhořčení nad „brutálními útoky“ na Figa a Smara. Klaus je v posledních letech známý svými proruskými názory. Klaus pomohl bývalému slovenskému premiérovi Vladimíru Mesiarovi rozdělit Československo na počátku 90. let. V dopise Klaas pokračoval: „Souhlasíme s tím, že občané Slovenska musí věřit slovenským voličům, a ne názorům v New York Times nebo jiných zahraničních médiích, včetně českých.“

Fico však není jediným politikem, který viní zahraniční politiky z vměšování do voleb.

Maďarský MZV Péter Szijjártó a prezident Aliancia Krisztián Forró navštívili východní Slovensko 26. září 2023. (Zdroj: Facebook/Forró Krisztián)

Maďarský ministr na předvolebních akcích

Bývalý ministr obrany Jaroslav Naď (Demokrati) 25. září kritizoval maďarského MZV Petera Szijarda za účast na politických akcích organizovaných maďarskou menšinovou stranou Allianzia dny před sobotními volbami.

„Jde o evidentní zájem zasahovat do předvolební kampaně u nás,“ řekl Naď.

Szijjártó v srpnu kritizoval zatčení bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara, který nyní kandiduje na kandidátce strany Smer. Řekl, že Kašbar je obětí „liberálního mainstreamu“.

Úřadující premiér Ľudovít Odor dnes v reakci na Szijjardovu přítomnost na Slovensku uvedl, že slovenská diplomacie byla o jeho návštěvě informována.

„The [Slovak foreign] Pan ministr mě ujistil, že to dali druhé straně najevo, když přijedou na Slovensko, a doufáme, že to budou respektovat a nevstoupí do aktuální volební kampaně.