41 Transatlantická obchodní aliance vyzývá tvůrce politik EU, aby dokončili dohodu o zabezpečení datových toků přes Atlantik

New YorkA 16. listopadu 2022 /PRNewswire/ — Včera vznikla široká transatlantická aliance 41 asociací — zastupujících společnosti všech velikostí z různých sektorů podnikatelské sféry — pozvat ho Tvůrci politik EU musí rychle uzavřít proces rozhodování EU o přiměřenosti, aby se společnosti mohly s jistotou spolehnout na nový rámec ochrany osobních údajů mezi EU a USA. v tvrzení Odbory poskytly představitelům EU a USA analýzu nedávného exekutivního příkazu USA a doprovodných předpisů Ministerstva spravedlnosti USA pro implementaci závazků USA podle rámce EU-US Data Privacy Framework, aby pomohly informovat a podporovat práci EU na zajištění ochrany osobních údajů mezi EU a USA. prostřednictvím procesu rozhodování Evropské unie o přiměřenosti.

„Vyzýváme všechny zúčastněné strany, aby vědomě, ale spravedlivě zvážily podstatu těchto nových právních požadavků USA, které staví bezprecedentní limity na americké dohledové aktivity a také smysluplný mechanismus nápravy pro občany EU. spolky napsaly. „Jsme spokojeni s tím, že tato nová ochranná opatření posilují všechny stávající převodní mechanismy, které mají společnosti k dispozici, včetně standardních smluvních doložek, a měly by být relevantními úvahami v kontextu vyšetřování dozorčího orgánu EU. Kromě toho uznáváme, že to není jen záležitost usnadnění.“ . ekonomická stabilita a růst. Úsilí o dosažení dohody o novém rámci ztělesňuje sdílené prohlášení o účelu ze strany Evropské unie a Spojených států a ochotu spolupracovat na hledání nových způsobů podpory společných hodnot, které sdílíme jako demokraté Společnosti. Tento vývoj také vysílá silné poselství o důležitosti soukromí na celém světě a při vytváření robustních a bezpečných rámců pro přeshraniční přenosy dat.“

Mezi příjemci prohlášení je i předseda Evropské komise Ursula von der Leyenová; výkonný viceprezident Margaret Vestagerová; autorizovaný Didier Reynders; autorizovaný Věra Jourová; členové výboru LIBE Evropského parlamentu, Evropské rady pro ochranu údajů, evropského inspektora ochrany údajů a jednotlivých orgánů pro ochranu údajů; úředníci z členských států EU; a úředníci americké administrativy, včetně úředníků na ministerstvech obchodu a spravedlnosti USA.

Prohlášení je podepsáno ACT | App Association, Alliance Française des Industries du Numérique (AFNUM), Alliance for Automotive Innovation, Allied for Startups, AmCham EU, AmCham Ireland, American Council of Life Insurers, Asia Internet Coalition (AIC), Biotechnology Innovation Organization (BIO), Bitkom Table Obchodní kulatý stůl, Service Industries Alliance (CSI), Asociace počítačového a komunikačního průmyslu (CCIA), Dánská konfederace průmyslu (DI), Konfederace průmyslu služeb Česká republika (SPCR), Consumer Technology Association® (CTA), Danish Entrepreneurs, Dansk Erhverv / Dánská obchodní komora, Developers Alliance, Digital Future for EvropaDigitální Polsko ZIPSEE, Evropa Elektronický obchod, Motor, Asociace zábavního softwaru, Evropská asociace vývojářů her (EGDF), Evropská rada vydavatelů, FEDMA, IAB, INFOBALT, ITI – Rada průmyslu informačních technologií, Konfederace interaktivního softwaru pro Evropa (ISFE), Internet Infrastructure Alliance, National Retail Federation, NLdigital, Asociace softwarového a informačního průmyslu (SIIA), Swedish Enterprise (SN), TechNet, techUK, Transatlantic Business Council, Americká obchodní komora a Americká rada pro mezinárodní obchod (USCIB).

Přečtěte si celé prohlášení tady.

ZDROJ US Council on International Business