Školní čtvrť Eastern Iowa mění studentský dress code

Když slyšíte o školní čtvrti, která v polovině roku mění svůj dress code, říkáte si, že musí být trochu přísnější. Studenti prostě nedodržují pravidla. Ale v jedné ze školních čtvrtí východní Iowy je to úplně naopak.

Zprávy KWWL Studenti ve Waterloo School District budou mít v příštím roce větší výběr a flexibilitu, pokud jde o to, co si vzít do školy. Školní rada ve Waterloo v pondělí večer 5:1 hlasovala ve prospěch změny školních zásad oblékání. Školní čtvrť obdržela 4 500 odpovědí na průzkum od komunity Cedar Valley, aby získala jejich názor na studentský dress code. Vedení školy nakonec tvrdí, že rozhodnutí provést změny bylo učiněno v nejlepším zájmu studentů a rodin.

Příklady nového oblečení, které bude nyní přijímáno, zahrnují,

Crocs

Mikiny s kapucí

Kalhoty jakékoliv jednobarevné

Školní uniformy Waterloo

cargo kalhoty

Mezi kusy oblečení, které stále nejsou povoleny, patří např.

Pokrývky hlavy, klobouky a kapuce

Sluneční brýle

Stažené kalhoty

Oblečení s dírami

pyžama

KWWL Zprávy naznačují, že jakékoli problémy, které vyvstanou v souvislosti s novou politikou oblékání, by mohly vést ke schůzce rodičů. Pokud se student odmítne podřídit, bude ve škole pozastaven, dokud nebude souhlasit s dress codem.

Pokud jde o dress code, zdá se, že je snadné ho dodržet. Chápu, že studenti se chtějí vyjádřit prostřednictvím oblečení, které nosí. Zdá se, že tyto pokyny poskytnou studentům dostatečnou flexibilitu, aby tak učinili. Nový dress code vstoupí v platnost po návratu studenta ze zimních prázdnin.

Nejzábavnější lži, které rodiče z Iowy řekli svým dětem Na Facebooku jsme požádali rodiče, aby se podělili o některé z veselých lží, které svým dětem v průběhu let řekli. Toto jsou některé z našich oblíbených odpovědí! READ Řecko uniká strachu z postupu na Euro 2022, zatímco Tyler Dorsey bojuje