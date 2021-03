Kvalifikace na mistrovství světa: Ronaldo 0: 0 Portugalsko zvítězilo nad Ázerbájdžánem, Belgií a Českou republikou. Francie svázaná

Cristiano Ronaldo byl bez cílů, protože Portugalsko ve středu ve své kvalifikaci na mistrovství světa ve skupině A potřebovalo vlastní gól, aby porazilo Ázerbájdžán 1: 0.

Vítězný gól přišel v 36. minutě poté, co se ázerbájdžánský brankář Shahruddin Muhammad Alijev pokusil zasáhnout míč mimo oblast a ten se odrazil kolem kapitána Maxima Medveděva.

Neplodný večer nechal Ronalda sedm gólů před tím, než se stal historicky nejlepším střelcem národního týmu. Bývalý íránský útočník Ali Daei vstřelil rekord 109 gólů a je jediným dalším mužským fotbalistou, který v národním týmu překonal 100 gólů.

Ronaldo se k přímým kopům přiblížil dvakrát. Bude mít další šance uzavřít rekord, když Portugalsko v sobotu navštíví Srbsko a v úterý Lucembursko.

Zápas se konal v italském městě Turín, kde Ronaldo hraje s Juventusem, kvůli případu viru Corona v Portugalsku.

Ázerbajdžán vyhrál pouze jednu ze svých posledních devíti kvalifikací na mistrovství světa – proti San Marinu v roce 2017. V této sérii prohrál sedmkrát.

V druhém zápase skupiny A byl Alexander Mitrovic sražen z lavičky a ve druhé polovině vstřelil dva góly, když se Srbsko vrátilo zezadu a porazilo Irsko 3: 2 v Bělehradě.

Alan Brown vstřelil první gól za Irsko v 18. minutě a James Collins přidal druhý gól v 86. minutě, Dušan Vlahovic dal Srbsko na hrací plochu ve 40. minutě.

Irský trenér Stephen Kenny opustil výsledek neporažený ve svých prvních devíti zápasech s týmem, který se poprvé od roku 2002 pokusil kvalifikovat na mistrovství světa.

Francie remizovala s Ukrajinou 1: 1 a Finsko doma remizovalo 2: 2

Francouz Antoine Griezmann, druhý zleva, slaví poté, co vstřelil úvodní gól během kvalifikačního zápasu Světového poháru skupiny D 2022 mezi Francií a Ukrajinou na Stade de France v Saint-Denis severně od Paříže, ve středu 24. března 2021. Foto / Thibault Camus)

Obhájci titulu Francie zahájili kvalifikační kampaň na mistrovství světa v roce 2022 remízou 1: 1 s Ukrajinou, zatímco Bosna a Hercegovina vstřelila pozdní gól a ve druhém utkání skupiny D ve středu D-2 remizovala s Finskem 2: 2.

Útočník Barcelony Antoine Griezmann ukázal svůj návrat do mužstva úvodním gólem v 19. minutě, ale vlastní gól Presnella Kimbembeho otočil jeho obranu, která dala Ukrajině vyrovnání v 57. minutě na prázdném francouzském stadionu.

Brankář Heorhiy Bushchan odrazil zblízka střelu od Oliviera Girouda hned na začátku. Ale byl zasažen, když se Griezmann zakroutil z pravé strany pokutového území do levého rohu.

Svým 34. mezinárodním cílem se Griezmann posunul na stejnou úroveň s Davidem Trezeguetem jako čtvrtý v seznamu francouzských střelců. Thierry Henry vede 51.

Giroud se snaží získat zápas pro Chelsea, protože Thomas Tuchel nahradil ve funkci trenéra Franka Lamparda. Vypadalo to trochu rezavě a s dobrou šancí zamířilo těsně před přestávku.

Ukrajina vyrovnala, když střela Sergeje Sidorchuka Kempembeho vystřelila, aby zavřel záložníka, a míč pominul brankáře Huga Llorise, než se pomalu převrátil přes brankovou čáru.

Hvězda pařížského Saint-Germain Kylian Mbappe, který minulý týden nastřílel 100 ligových gólů, odehrál špatný zápas s Francií a v posledních 15 minutách jej nahradil Anthony Martial.

Double PUKKI

V Helsinkách dvakrát skóroval útočník Teemu Pukki, ale Finsko nedokázalo zvítězit.

Záložník Barcelony Miralem Pjanic dal v 55. minutě hostujícímu týmu náskok, ale Boke, který dal anglickému útočníkovi Norwichu Norwich v Anglii 22 gólů, o tři minuty později vyrovnal a v 77. minutě dal přednost Finům.

Ani jeden z týmů však nedokázal zápas ovládnout a šest minut před koncem zápasu se křídelní Miroslav Stefanovic dostal do stavu 2-2.

Francie odcestuje na nedělní zápasy do Kazachstánu a na Ukrajinu hostí Finsko.

Úvodní zápas za Belgii porazila Česká republika Estonsko

Belgičan Kevin De Bruyne, vlevo, soutěží o míč s Wellsem Nico Williamsem během kvalifikačního zápasu mistrovství světa 2022 pro skupinu E mezi Belgií a Walesem na stadionu King Power Stadium v ​​belgickém Lovani, ve středu 24. března 2021 (AP Photo / Francisco Seco )

Belgie, osiva číslo jedna, podala špatný, ale kontrolovaný výkon, který ve středu odstartovala kvalifikační kampaň na mistrovství světa v roce 2022 vítězstvím 3: 1 nad Walesem, zatímco Česká republika v druhém zápase skupiny porazila Estonsko 6: 2.

Poté, co uznali časný gól, se Belgičané rychle vzpamatovali z gólů Kevina De Bruyna, Thorgana Hazarda a Romelu Lukaku, aby ukončili čtyřzápasový běh bez vítězství proti Walesu a pomstili tak prohru 3: 1 na mistrovství Evropy 2016. Setkání.

„Byli jsme velmi sebevědomí a dokázali jsme situaci změnit,“ řekl belgický záložník Thomas Monier.

V Lublinu Estonsko skórovalo brzy, ale nedokázalo si udržet svůj náskok, protože Tomas Soucic zaznamenal hetrik za Čechy.

Belgičané, kteří vedou světový žebříček FIFA, odcestují v sobotu do skupiny E do České republiky.

Poté, co záložník Joe Allen prohrál jen sedm minut před zápasem kvůli svalovému zranění, Wells vypadal v obtížné pozici pro těžký večer na Dean Drive v Lovani.

Místo toho hostitelé po řadě rychlých přihrávek nachladli, což při přestávce otevřelo belgickou obranu. Tah zakončil Harry Wilson, který trefil Thibauta Courtoise nízkou střelou z prvního dotyku Garetha Balea.

Nechala Belgii bez dojmu a dostala ekvalizér. De Bruyne, číhající poblíž pokutového území, byl neoznačený, postavil ho Hazard, našel si trochu prostoru a ve 22. minutě vypálil přesný zásah z hranice prostoru do sítě.

Wells musel zaplatit cenu za jeho kostkovanou obranu o šest minut později, když Hazardová volala křížem Monier do vzdáleného rohu s hlavičkou do sítě poté, co jeho pozorovatel spadl na trávník.

Belgie poté dominovala na středním pásmu, když se Wells snažil předat dohromady řetězové přihrávky.

Na začátku druhého poločasu se na sebe hosté tlačili a vyrazili na hřiště, ale snažili se vytvářet příležitosti, přestože měli více držení. Belgie zdvojnásobila svůj náskok poté, co Chris Mivam fauloval Driesa Mertense v pokutovém území, když Lukaku – historicky nejlepší střelec Belgie – přešel z pokutového kopu a vstřelil svůj 58. gól v 90 vystoupeních za národní tým.