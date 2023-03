Ruské síly mohou zamířit do ukrajinských měst Kyjev a Lvov: oficiální | Zprávy o válce mezi Ruskem a Ukrajinou

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv řekl, že ruské síly možná budou muset postoupit až ke Kyjevu nebo Lvovu na Ukrajině, uprostřed zpráv, že Moskva ve válkou zničeném městě Bachmut ztrácí na síle.

Zástupce šéfa ruské Rady bezpečnosti Medveděv v minulosti vydal řadu silně formulovaných prohlášení, v nichž kritizoval Spojené státy a jejich spojence v NATO za to, co popisuje jako jejich snahu o rozpad a zničení Ruska.

„Tady nelze nic vyloučit. Pokud se potřebujete dostat do Kyjeva, musíte jet do Kyjeva, a pokud chcete do Lvova, musíte jet do Lvova, musíte jet do Lvova,“ ruská tisková agentura RIA Novosti v pátek citovala Medveděva.

Medveděv odsoudil rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu vydat zatykač na prezidenta Vladimira Putina za údajnou účast na únosech tisíců dětí z Ukrajiny jako právně neplatné.

Poznamenal, že tento krok přidal k „obrovskému negativnímu potenciálu“ v již tak napjatých vztazích mezi Ruskem a Západem a že zatčení by se rovnalo vyhlášení války Moskvě.

Mírně mluvený a zdvořilý Medveděv, který byl ruským prezidentem v letech 2008 až 2012, kdy omezení mandátu přinutil Putina přejít na premiéra, byl západními představiteli široce vnímán jako liberálnější než jeho mentor.

Od té doby, co Putin před více než rokem vyslal na Ukrajinu vojáky, se Medveděv stal jedním z ruských představitelů nejtvrdších linií, pravidelně vydává chraplavé poznámky, které obsahují slova o čtyřech písmenech a znějí mnohem drsněji než slova starých kremelských zastánců tvrdé linie.

Boje v Bachmutu

Ukrajinská armáda v pátek brzy uvedla, že za posledních 24 hodin bylo zabito 1020 ruských vojáků, když zahájili neúspěšné útoky na města Liman, Avdiivka, Marinka a Šachtarskij.

Ale jejich hlavní pozornost se stále soustředila na hornické město Bachmut.

Ukrajinský generální štáb ve zprávě uvedl: „Nepřítel svůj útok na Bakhmut nezastavil.“

Oleksandr Sersky, velitel ukrajinských pozemních sil, řekl, že jeho síly brzy zahájí protiofenzívu poté, co odolají ruské zimní kampani.

Řekl, že Wagnerovi ruští žoldáci, kteří stáli v čele útoku Moskvy na východní a jižní Ukrajinu, „ztrácejí velkou sílu a ztrácejí dynamiku“.

„Velmi brzy využijeme tuto příležitost, jako jsme to udělali v minulosti u Kyjeva, Charkova, Balaklie a Kobyansku,“ řekl Cirsky, který vyjmenoval loňské ukrajinské protiútoky, které znovu dobyly pásy území.

Moskva nereagovala okamžitě na návrhy, že její síly v Bachmutu ztrácejí na síle, ale šéf Wagnera Jevgenij Prigožin vydal v posledních dnech prohlášení, ve kterých varoval před ukrajinským protiútokem.

Ruské síly se už měsíce snaží dobýt Bakhmut, když se snaží získat kontrolu nad východní Ukrajinou v nejkrutější pěchotní bitvě v Evropě od druhé světové války.

Ukrajinské síly je zastavily, stejně jako to udělaly znovu u Avdiivky, Marinky a Šachtarského, uvedla armáda mezi 80 ruskými útoky odrazenými ukrajinskými obránci za poslední den.