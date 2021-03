Red Bull KTM se v roce 2021 připravuje na udržení své dráhy a vyřazení významného konkurenta

Poté, co KTM klesl na špatném konci pořadí týmů v prvních třech sezónách mistrovství světa MotoGP, KTM konečně oznámila dosažení prvního letu během kampaně Pandemic 2020, když se Brad Binder a Miguel Oliveira setkali v prvním závodě konstruktéra. Vítězství vůbec.

S týmem Red Bull KTM Factory Racing, který si od svého debutu v roce 2017 před loňskou sezónou vybojoval pódium pouze jednou, získal Brad Bender v srpnu své první vítězství na Velké ceně České republiky. Oliveira, který závodil se satelitním týmem Tech3, se objevil jako vítěz doma KTM ve štýrské GP a ve finále sezóny na svém dvorku v Portugalsku.

Může rakouský výrobce navázat na úspěch minulé sezóny v první divizi?

Vkládají své naděje na Bindera a Oliveiru, protože portugalský závodník získal podporu továrního týmu jako náhradu za Paula Espargara, který se přestěhoval do týmu Repsol Honda.

Manažer KTM Motorsport Pit Beirer se pokusil zmírnit šance svého týmu a řekl, že se nechtěli v páté sezóně v tomto sportu zavázat k titulním konkurentům. S talentem v týmu, solidním motocyklem a sezónou bezprecedentního úspěchu v tašce však může být těžké odlehčit očekávání.

Ve svém třetím závodě v první divizi vyhrál Jihoafričan Brad Binder loni svou první Speedway v České republice. Mirko Lazari / Getty Images

Binder, který v loňské sezóně získal cenu Rookie of the Year Award ve sportu, získal ve své hvězdné kariéře pouze první vítězství ve třech závodech, i když po zbytek sezóny šel bez dalšího pódia. Talentovaný Jihoafričan se ve svém druhém ročníku MotoGP pokusí znovu dostat na vrchol.

Oliveira se mezitím spojí s Binderem potřetí ve své kariéře a doufá, že se přestěhuje tam, kde přestali.

Pokud tito dva jezdci mohou od začátku klikat na nejvyšší rychlost, může se tým KTM Factory v roce 2021 zaměřit na nejvyšší úrovně mistrovství světa.

Co říkali

Brad Binder: „Rok 2020 byl obecně sezónou, v níž mám pocit, že jsme toho dosáhli hodně, pár dobrých výsledků a samozřejmě první vítězství – nebo první vítězství pro KTM – bylo to hlavní. Bylo ale také mnoho dní, kdy dosáhli jsme schopnosti udělat víc než to. “Hodně.

“Jistě, rozpětí je nyní o něco menší, abychom se pokusili zlepšit, ale myslím si, že jak loňská sezóna pokračovala, i když jsme byli ve středu trochu pomalí, věci se zlepšovaly a zlepšovaly.”

„V tuto chvíli mám pocit, že máme opravdu silnou skupinu. Jsme dobrým směrem a jsem tak nadšený, že se vrátím na motorku.“

Miguel Oliveira: “Jistě, být lepší než v roce 2020 je opravdu dobrý začátek. Je celkem příjemným faktorem vědět, že motorka může vyhrát, ale zároveň nemůžete brát nic jako samozřejmost a pokud jde o replikaci úspěchu, bude to obtížnější, takže Nevidím to. Stabilní práce.

“Myslím, že každý rok musíte dát něco na svou stranu, abyste si udrželi na tomto turnaji velmi dobrou úroveň. Mám pocit, že mohu více pracovat na detailech v továrním týmu a alespoň být důslednější.”

„Myslím, že toto jsou nástroje, které mi tovární tým dá. Mám ve své práci naprosté přesvědčení.“

Poté, co vyhrál první dva závody Velké ceny své kariéry v MotoGP v roce 2020, Miguel Oliveira odpověděl na výzvu k podání přihlášky do týmu KTM Factory v této sezóně. Steve Woopser / Getty Images

S vypnutými světly …

Očekáváme větší nárůst síly v roce 2021, Moderátor FOX Sports Asia MotoGP, Edward Russell “Bude to vůbec první rok, kdy Red Bull KTM vytvoří síť bez jednoho ze svých spoluzakladatelů v Pol Espargaro,” říká.

„Nyní budou pokračovat ve vývoji RC16 až dva mladí jezdci, ale u Oliveiry a Bindera mají dvě ze svých nejlepších plodin a oba nyní vědí, co je potřeba k vítězství v MotoGP.“

„Miluji způsob, jakým oba jezdí beze strachu a tlaku, a pokud může KTM pokračovat v obrovských pokrokech, kterých dosáhly od vstupu do první třídy v roce 2017, může to být pro rakouský národní tým velmi úspěšný rok.“

Rok 2021 bude úspěšný, pokud: Ačkoli to byla minulá sezóna pro Red Bull KTM na MotoGP výjimečnou, v týmu panuje shoda v tom, že do budoucna stále existuje velký prostor pro zlepšování. Tlak však bude také nyní, když se prokáže, že mají motorku, která dokáže vyhrát závody. Kampaň by byla hitem, kdyby je Binder a Oliveira mohli dostat na pravidelné pódiové umístění.