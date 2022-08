Neeraj Chopra se zapsal do historie v Tokiu a stal se prvním Indem, který vyhrál olympijské zlato v atletice

Neeraj Chopra vyhrál v Tokiu první indickou atletickou medaili po nezávislosti Foto: IANS

hlavní body Neeraj Chopra vyhrál zlato na olympijských hrách v Tokiu

Chopra byl prvním Indem, který po získání nezávislosti vyhrál atletickou medaili

Neeraj byl druhým Indem, který vyhrál individuální olympijské zlato

Do 7. srpna 2021 byla olympijská medaile v atletice pro nezávislou Indii jen snem. Od bronzové medaile Normana Picharda na hrách v roce 1900 v Paříži země na olympijských hrách žádnou medaili v tomto sportu neviděla.

Po zisku zlata na Asijských hrách i Hrách Commonwealthu (CWG) v roce 2018 po turnajích mistrů světa do 20 let byl Neeraj někým, kdo vyčníval pro mnoho indických sportovních bratrstev. Neerajovo rande s osudem dorazilo do Tokia a nebyl zklamán.

Neeraj získal nejen medaili, ale i zlato v hodu oštěpem mužů. Od svého prvního hodu ve finále má indická hvězda náskok před konkurencí. Nakonec to bylo magické číslo 87,58 (nejlepší Nerajův hod), které se dostatečně osvědčilo a přineslo medaili, na kterou žádný Ind nikdy nezapomene. Po Neraji vybojovala stříbrnou a bronzovou medaili česká dvojice Jakob Vadligisch a Vyeclav Veselý.

Nejen, že Neerajova medaile ukončila čekání 121letého mladíka na to, až Indie dosáhne slávy v atletice, byla to také druhá individuální zlatá olympijská medaile, kterou kdy Ind na olympiádě získal. Neeraj se připojuje k Abhinavovi Bindrovi, který získal zlatou medaili ve střelbě na olympijských hrách v Pekingu v roce 2008 jako jediný Ind, který má na svém kontě individuální zlaté olympijské medaile.

Neerajova medaile zvýšila celkové skóre Indie na 10, pokud jde o zlaté medaile v olympijské historii. Kromě oštěpaře a Bindrova úsilí má indický mužský hokejový tým na svém kontě osm zlatých olympijských medailí.

Neerajovo vítězství také ukončilo nejlepší kampaň Indie na olympijských hrách. Indický oddíl skončil s celkem 7 medailemi včetně 1 zlaté, 2 fragmentů a čtyř bronzových medailí. Dříve Indie získala na olympijských hrách v Londýně v roce 2012 šest medailí (2 stříbrné, 4 bronzové).

Několik dní po Neerajově vítězství byl 7. srpen vyhlášen národním dnem hodu oštěpem. Dnes je to poprvé, co národ slaví tuto zvláštní příležitost.