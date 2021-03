Jak strategie pomohla společnosti Bamboo Airways Rise: CEO

Dang Tat Thang, současný viceprezident a generální ředitel společnosti Bamboo Airways, se podělil o příběh úspěchu společnosti Bamboo Airways v roce 2020.

Letecké společnosti zažily náročný rok kvůli pandemii Covid-19 a byly hlášeny mnohé těžké ztráty. A co Bamboo Airways?

Rok 2020 byl těžkým rokem nejen pro letectví, ale i pro hospodářství. Uprostřed výzev stále vidíme příležitost. Do konce roku 2020 měla společnost Bamboo více než 30 letadel a přidala novou linku Embraer 195, aby zaplnila nevyužité silnice do destinací bez malých letadel, jako jsou Hanoj, Hai Phung, Da Nang, Kan Tho a Ho Či Minovo město do Kun Dao nebo Hanoj, Ho Či Minovo Město do Rush Jia, s využitím Hanoje – Ka Mau, Nha Trang – Da Nang …

Podpisové 5hvězdičkové golfové zájezdy společnosti Bamboo Airways – resort – byly také široce uváděny na trh, spolu s ekosystémem skupiny FLC Group, což potvrzuje naši vedoucí pozici v tomto odvětví po posledním lunárním novém roce, kdy byla spuštěna speciální kombo série. pryč od fly-resort-to-Quy Nhon a okamžitě vyprodáno.

Společnost Bamboo nejen do rozvoje velikosti své flotily významně investovala do plánů na modernizaci své stávající flotily, jejíž součástí byl i nedávný nákup pokročilého záložního stroje LEAP-1A od výrobce CFM International.

Během této éry jistě může jen několik leteckých společností na světě stále zvyšovat svou letovou síť, flotilu a podíl na trhu a zároveň zajišťovat bezpečnost a včasný výkon, jako je Bamboo Airways.

Cílem společnosti je zvýšit úroveň kvality služeb na 5hvězdičkové hodnocení. Fotografie od společnosti Bamboo Airways.

Jaký je důvod úspěchu společnosti Bamboo Airways?

Myslím, že první úspěch společnosti Bamboo vyžadoval, aby její vedení učinilo příslušná rozhodnutí hned od začátku roku, jako je zastavení mezinárodních letů ještě dříve, než to vláda vyžaduje, a včasné zaměření na domácí zdroje.

Když jsem šel do Spojených států vyzvednout si Boeing 787-9, z Los Angeles do Charlestonu, letěl jsem dvakrát na Embraeru. Zážitek pohodlí a klidu, který toto letadlo poskytlo, na mě okamžitě zapůsobil. A jakmile přistál, zavolal jsem zástupci generálního ředitele a zeptal se ho, jestli může Embraer 195 letět do Con Dao? Řekl ano, pak jsme to rychle naplánovali a během několika měsíců jsme oficiálně zahájili přímé trasy do Kun Dao.

Během pandemie se zvyšování letových drah ukázalo jako správné rozhodnutí. Když se trh zotaví, již budeme mít integrovaný systém, který uspokojí potřeby našich zákazníků. Cílem společnosti Bamboo je, že od roku 2021 budou z dlouhodobého hlediska ze všech dvou provincií ve Vietnamu naše silnice propojeny, aby z toho měli prospěch občané a ekonomika se rozvíjela. Flotila se do konce roku 2021 zvýší na nejméně 50 letadel.

Jaký je podíl společnosti Bamboo Airways na místním trhu?

V roce 2019 si společnost Bamboo udržovala téměř 10 procent podílu na trhu. Do konce roku 2020 se toto číslo zdvojnásobilo na téměř 20 procent. Letos se zaměřujeme na 30 procentní nárůst.

V oblasti letectví se čísla aktualizují každý den, každý týden z letišť, leteckého oddělení. Jeden týden byl počet letů společnosti Bamboo Airways mezi Hanojem a Ho Či Minovým městem nejvyšší mezi leteckými společnostmi. To lze ověřit údaji.

V současné době je počet způsobů, jak prodat vstupenky Bamboo, v horní části seznamu.

Cílem společnosti Bamboo je zařadit 5hvězdičkovou leteckou společnost, což dosud žádná vietnamská letecká společnost nedosáhla. Jak blízko jste tomuto cíli?

Pokud jde o služby, uvidíte spoustu komplimentů od cestujících létajících Bambusem. Přístup společnosti je zvýšit kvalitu služeb tak, aby získaly 5hvězdičkové hodnocení. Pokud jde o létající sítě, před třemi lety, kdy se Bamboo dostal do podnikání, jsme provozovali pouze 10-20 tras a počet stop se postupně zvýšil na 57.

Jednoduše řečeno, mnoho lidí rádo létá na bambusu kvůli dochvilnosti, moderním letadlům, rozsáhlé síti tras, rozumným cenám, dobrým službám a přátelskému personálu.

Jedním z hlavních cílů společnosti Bamboo v roce 2021 je stát se 5hvězdičkovou leteckou společností podle mezinárodních standardů. V blízké budoucnosti společnost Bamboo podepíše formální dohodu o spolupráci s významným poradcem ze Spojeného království, aby stanovila konkrétní strategii směřující k dosažení cíle stát se 5hvězdičkovou leteckou společností do roku 2022-2023. Tato jednotka se používá k podpoře dalších významných pětihvězdičkových leteckých společností na světě, jako jsou SAE, Katar, Etihad …

Pokud jde o rychlost, má Bamboo na rozdíl od jiných leteckých společností svůj vlastní způsob, jak odlišit naše podnikání. Podobně jako to, co se stalo dříve, když jsme se chystali vstoupit do provozu, bylo mnoho lidí skeptických ohledně toho, jak zahájit lety na začátku procesu.

Společnost Bamboo nadále prokázala svou schopnost překonat řadu obtíží, například stát se první soukromou leteckou společností provozující dopravní letoun s širokým tělem, která je nejpřesnější leteckou společností ve Vietnamu, a první, která zahájila šest přímých letů do Con Dow, první. Soukromá letecká společnost, která zahájí obchodní halu na hlavních letištích a bude jednou z mála vietnamských leteckých společností, které obdržely audit bezpečnosti provozu IOSA od Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) atd.

Vice President of International Air Transport Association (IATA) navštívil sebe, aby vydal certifikaci, a poznamenal, že jen zřídka jakákoli letecká společnost na světě dosáhla certifikace IOSA, jako je Bamboo, již po jednom roce provozu.

Flotila společnosti Bamboo Airways se do konce roku 2021 zvýší na nejméně 50 letadel. Fotografie: Bamboo Airways

Jaké jsou cíle společnosti Bamboo Airways do roku 2021?

Bamboo Airways má stále svůj cíl růstu. Rok 2021 poskytne mnoho příležitostí, pokud bude více výzev. S vakcínami dostupnými ve světě a ve Vietnamu odhaduje Mezinárodní asociace letecké dopravy, že se trh mezinárodního letectví ve druhém a třetím čtvrtletí mírně zotaví. Dva hlavní cíle společnosti Bamboo jsou obsadit 30 procent podílu na domácím trhu a stát se 5hvězdičkovou leteckou společností.

Třetím cílem je stát se přední digitální leteckou společností v regionu a ve světě. Narodili jsme se v období rychlého technologického rozvoje a jsme schopni se vrátit ke zkušenostem z úspěšných procesů v tomto odvětví, abychom včas a pohotově vylepšili technologii a rozšířili ji v provozech společnosti.

Očekává se, že společnost Bamboo Airways digitalizuje vnitřní i osobní systémy. Jinými slovy, v aplikaci Bamboo na jednom místě si zákazníci mohou zakoupit letenky, dovolenou, upravit informace, plány atd.

Na jedné straně zaměstnanci a vedoucí společnosti Bamboo Airways potřebují portál Bamboo pouze k tomu, aby zvládli všechny úkoly, snížili čas a těžké papírování, zlepšili efektivitu práce atd.

Začtvrté, Bamboo bude i nadále nabízet mnoho nejnovějších produktů, které jsou pohodlné a flexibilní; Výlet all inclusive – Prázdninové balíčky ve spolupráci s hlavními resortními partnery mimo FLC, zvýšené pokrytí značky pro celý národ atd.

Kromě toho se zaměřujeme na domácí trh, ale nikdy nepřestáváme připravovat zdroje pro mezinárodní cesty. Přímé lety do Jižní Koreje, Tchaj-wanu a Japonska mají začít, jakmile to vláda dovolí, již ve druhém čtvrtletí roku 2021.

Probíhá také příprava přímých letů do Austrálie, Číny, Německa, České republiky, Ameriky atd. Jak vidíte, v roce 2020 bylo velkým cílem společnosti Bamboo získat povolení k přepravě cestujících a zboží do a ze Spojených států.

Na konci roku 2020 letecký trh přivítal nováčka Vitravel Airlines. Co si myslíte o soutěži?

Jsou rozhodně vítáni. Nejen Vietravel, ale také chceme vidět více nových dopravců, kteří rozšíří trh.

Například Thajsko má méně obyvatel než Vietnam, ale jeho pravidelné letecké společnosti jsou třikrát tolik než my. Mají 13 pravidelných leteckých společností a 10 charterových leteckých společností, zatímco v současné době máme tři hlavní letecké společnosti a Vietravel je čtyři.

Čím více leteckých společností bude, tím větší konkurence na trhu podpoří růst, čímž se stane zřetelným.

Když společnost Bamboo poprvé vstoupila na trh, vytvořili jsme nejen novou vlnu služeb, ale také jsme zavedli novou definici obchodních postupů a bezpečnostních standardů pro vietnamské letectví obecně.

Když společnost Bamboo učinila první krok na trh, lidé jasně viděli mírné zvýšení celkové kvality služeb péče o zákazníky. Spravedlivý a na zákazníka orientovaný konkurenční trh přispívá k rozvoji.

Ve společnosti Bamboo Airways vás ujišťuji, že nikdy nebude existovat případ „uplácení“ několika tisíc dolarů za platy pilota. Všechny procesy jsou zcela transparentní a zásadové.

Do konce roku 2020 jsme měli téměř 350 pilotů, což je nárůst o více než 20 procent ve srovnání s rokem 2019. Bamboo také provozuje pilotní výcvikový program a plánuje dosáhnout 10 procent soběstačnosti do roku 2021.

Jsme velmi hrdí na to, že letecká společnost rostla tak rychle, dokonce i během pandemie. Naše cesty se zvýšily o 40 procent, ale neumožňovaly žádné bezpečnostní hrozby a výkon načas dosáhl 97 procent.