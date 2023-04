Eric ‚ConcernedApe‘ Barone zastavuje vývoj výrobce Haunted Chocolate Maker a vrací se do Stardew Valley

Eric „ConcernedApe“ Barone zastavuje vývoj na prémiově vypadající Haunted Chocolate Maker, aby obnovil nástroje Stardew Valley, a sestavení začíná v aktualizaci 1.6 pro komplexní správu farmy a života. Tato aktualizace značně usnadní život komunitě PC moddingů, ale slibuje se také nový herní obsah, což je skvělá zábava pro uživatele konzole.

Barron je jedním z těch frustrujících talentovaných jedinců, kteří, jak se zdá, dokážou vyniknout ve všem, co se jim dostane do rukou. Je famózní, že si vysloužil respekt a obdiv hráčů všech kategorií tím, že vytvořil Stardew Valley, skvělou moderní klasiku a pravděpodobně jednu z nejlepších her všech dob, téměř bez pomoci.

K dispozici bude aktualizace Stardew 1.6. Většinou se mění pro moddery (což dělá modování jednodušší a robustnější). Ale je tu také nový obsah pro hru, i když mnohem méně než 1.5. Dávám si pauzu od Haunted Chocolatier, abych na tom zatím pracoval. Pak zpět do HC– ConcernedApe (ConcernedApe) 16. dubna 2023

Na projektu sloužil jako jediný designér, programátor, animátor, výtvarník, skladatel a spisovatel. Toto úsilí mu trvalo jen čtyři a půl roku a pracoval 10 hodin denně, sedm dní v týdnu. Barron byl za svou tvrdou práci bohatě odměněn. Při posledním počítání, Stardew Valley prodalo přes 20 milionů kopií napříč všemi platformamiVýhodou toho, že nemáte žádné partnery, je, že nemusíte rozdělovat výnosy. Raději bychom se upřímně vyspali a pravděpodobně bychom kvůli tomu nikdy nebyli milionáři, ale to jsme odbočili.

