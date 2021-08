Upper Quinn – Horní Quinn v poslední době viděl spoustu nechtěných návštěvníků – ale mohou si myslet, že lidé jsou diváci.

Komisaři městyse se v pondělí ptali, kde, proč a co dělat.

Státní správce sportu Jerry Czech řekl Pennsylvania Game Commission, že v každém městě a kraji v Pensylvánii jsou kojoti, takže se opravdu není čeho obávat.

„Když se na ně díváš na dvorku nebo jíš věci, můžeš se bát, nebo vím, že máš malé děti. Ale opravdu se nemají čeho bát,“ řekl.

Podle české a manažerky městyse Sandry Brookley Sadelové zaměstnanci Townshipu letos zaznamenali na sociálních sítích asi deset telefonátů o návštěvách kojotů. V prezentaci komisařům a veřejnosti v pondělí večer česká mládež i dospělí ukázali desítky fotografií toho, co byste měli vidět.

„Nejsou to vlci. Jsou mnohem mladší než vlci. Vlci jsou v podstatě jejich příbuzní,“ řekl.

„Nejsou jako vlci, nepohybují se ve smečkách. Na jaře mohou některé vidět, když mají děti: ve skutečnosti to není smečka, je to rodinná skupina.“

Samice kojotů mohou vážit 30 až 40 liber a muži 40 až 50 liber a mohou být šedé, hnědé, černé nebo smíšené. Stopy kojotů lze odlišit od většiny domácích mazlíčků, protože kojoti stále mají nehty na nohou nebo nehty na nohou, které tvoří malé plísně za popruhy jejich nohou.

“Pokud je to kočka, obvykle kočka neroztahuje nehty na nohou nebo nehty, pokud nedojde k boji. Takže když kočka chodí, nehty na nohou nevidíte,” řekl Čech.

Lišky jsou také vzdáleně příbuzné kojotům, ale dodal, ale váží osm až 14 liber a podobá se velkým kočkám: „Jsou kolem, ale někteří a daleko, ve větší divočině,“ řekl.

O kojotech se vědělo, že srážejí jeleny, a pokud vidíte mrtvolu jelena se zadní polovinou, může to být kojot, který to dokázal: „Pokud to vypadá, jako by ho roztrhl Branhaws, je to guinea.“ Je také známo, že jedí velká zvířata, jako jsou ptáci, bobule, hmyz, hlodavci, kuřata a jehňata, uvedla česká rada. Piercingy od kojotů obsahují úlomky vlasů tvorů, které požírají, “a rádi chodí na záchod, kde je vidí jiná zvířata: na skále, kamkoli, ale mnohokrát řeknou své území:„ Drž se dál “, Řekl Čech.

Kojoti se páří v lednu nebo v únoru a jejich hlavní draví medvědi jsou v Pensylvánii, kde je v Montgomery County vidí jen zřídka. Hlavní oběti kojotů jsou způsobeny lidmi, ať už jsou napadeni auty nebo loveni a past je definována a kontrolována státem.

„Myšlenkou pasti bylo zavolat obyvatele a říci:„ Proč je prostě nechytneme a neodvlečeme? “ Chci říci, že město nemá schopnosti ovládat zvířata. Nemůžeme zvířata chytat do pasti, “řekla Jadel.

Herní komise obvykle kojence nezachytává a neodstraňuje, dodal Čech s tím, že kojota většinou může navštívit místní nebo státní policie, pokud se zdá, že je nemocný nebo zraněný. Lov je regulován státem a ve velkých přírodních oblastech Zabezpečení Quinnet, 234 akrů otevřeného prostoru na Swedesford Road, kde lovci hledají velká zvířata, jako je jelen, a ve státě existují lovecké programy, které mohou kojoty odstranit.

„Až budou mít děti, budou určitě o něco bezpečnější. A myslím, že se to stalo v péči Quinnet,“ řekl.

“Pak nebudou říkat agresivně, ale já budu chránit oblast, kde jsou jejich děti. Na jaře se na ně chystáte víc, protože se nekrmí sami, krmí čtyři nebo pět mladých lidí,” řekl Čech.

Kojoti jsou k vidění ve dne i v noci a čeští kojoti předvádějí fotografie pořízené domácími kamerami pro sledování, jak se skrývají ve dvoře. Češi jsou náchylní k mangu, a když jsou domácí mazlíčci přivedeni zpět ke zdraví prostřednictvím výstřelů nebo pilulek, divoká zvířata obvykle přirozeně umírají, řekl Čech.

„Pokud na svém dvoře vidíte zdravého kojota, nemusíte volat sportovní komisi. Víme, že jsou venku,“ řekl.

„Pokud však mají problémy nebo problémy nebo jsou nemocní, zavolejte na místní policejní oddělení a sportovní komisi, aby přišli a pomohli zraněnému zvířeti,“ řekl.

Každá geografická oblast Pensylvánie je spravována šesti regionálními úřady s přímým přístupem k jihovýchodnímu krajskému úřadu (610) 926-3136, Přidal.

„Byl jsem kojot 22 let a nikdy jsem nebyl kojotem pokousán. Nakonec bych měl obavy, kdybych šel kolem Dolního Quinnetu nebo Cheltenhamu nebo Abingtonu,“ řekl.

„Normálně by utekli, ale pokud chceš strčit hlavu do jejich doupěte, nedoporučoval bych to. Pokud je uvidíš mít mláďata, určitě nebudou chtít, aby ses dostal příliš blízko. Zůstanu stranou.“

Další informace o divoké zvěři v celé Pensylvánii najdete na Pennsylvania Game Commission www.pgc.pa.gov.