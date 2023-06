Lightning hledají hluboko v draftu NHL dalšího skvělého ‚Bolta‘

Tampa – Někteří z nejlepších hráčů NHL nebyli draftováni v prvních kolech. Někteří z nich byli úplně opuštěni – někdy i vícekrát – než vůbec dostali šanci hrát profesionální hokej.

Vzhledem k tomu, že Lightning vyměnili své nejlepší volby v letošním draftu, mají od středy do čtvrtka v nashvillské Bridgestone Areně pouze tři draftové volby, před šestým kolem (celkově 179.) žádný. V sedmém mají dva výběry.

Přestože Lightning mohli jet prvních pět kol bez výběru, proces přípravy byl stejný. Generální manažer Julien BriseBois může vyměnit za vyšší výběr, takže oddělení amatérského průzkumu má seznam cílů od prvního kola.

Ředitel amatérského scoutingu Al Murray však přiznal, že od uzávěrky výměny – kdy letošní Lightning poslal výběr ze třetího, čtvrtého a pátého kola mimo jiné do Predators pro útočníka Tannera Jeannota – jeho oddělení strávilo více času sledováním potenciálních dostupných hráčů. šesté a sedmé kolo vynikajících vyhlídek.

Murray řekl: „Jsou týmy, které si vyberou osm nebo deset tipů, než dostaneme náš první tip, a doufejme, že najdeme tři hráče, kteří budou lepší než kterýkoli z hráčů, které vyberou. Pravděpodobně ne, ale ty vždycky doufám v to.“

V průběhu let prokázali Lightning talent pro odhalování drahokamů v nižších kolech, které přešly jinými týmy – jako útočník Ondřej Palát v sedmém kole před dvanácti lety a současný obránce Nick Perbix v šestém kole v roce 2017 – a proměnit je v cenné přispěvatele.

Lightning objevili skrytý klenot, když Ondřej Palát postoupil v sedmém kole draftu 2011, celkově 208. [ DIRK SHADD | Times ]

„(The Lightning) jsou v pozici, kdy nemají zrovna vysoké drafty, takže chtějí udělat to, co mají, co nejlépe,“ řekl analytik NHL Network EJ Hrádek. „A lidé, kteří je získávají, jsou většinou dlouhodobými projekty pro jejich organizaci.

„Jedna věc je vybrat si je a druhá je pokusit se je rozvinout s myšlenkou, že ‚Hej, tato konkrétní osoba je někdo, koho jsme identifikovali, pokud je dokážeme dostat do našeho systému, má vlastnosti, které mohl by z něj udělat součást našeho týmu na cestě.“ „

Při přidávání hráčů do organizace – ať už prostřednictvím draftu, výměny nebo bezplatného zastoupení – Lightning říkají, že hledají jednotlivce, kteří odpovídají jejich vzoru jako „Bolt“. To, co dělá Bolta, závisí na tom, koho se zeptáte, ale obecně je to hráč, který má „konkurenční“ úrovně a odhodlání, které umožní týmovým zdrojům na rozvoj hráčů, aby ho postavili do nejlepší pozice k úspěchu.

Palát, nyní s Devils poté, co loni opustil volnou agenturu, a Perbix se vydali různými cestami k Lightning, ale oba do toho zapadají.

Balát hrál za nadcházející národní týmy České republiky, ale nebyl největším, nejzkušenějším a nejrychlejším bruslařem. Během prvních dvou let, kdy se kvalifikoval na draft, byl vynechán, ale Lightning si na něm něčeho všimli a viděli neustálé zlepšování v jeho celkové hře.

„Když jsem sledoval Ondřeje, jak prochází roky vývoje, každým rokem se zlepšoval,“ řekl Murray. „Celou dobu tvrdě pracoval a rozvinul své dovednosti a smysl pro bruslení a hokej tam, kde byl přínosem na obou koncích ledu a přitom stále přinášel tu tvrdou obousměrnou hru.“

Balátovi bylo v době draftu v roce 2011 20 a mnozí ho považovali za příliš starého na to, aby mohl být draftován. Ale Lightning se líbilo, co viděli, a vzali ho s celkovým výběrem 208. Ani tehdy si organizace nebyla jistá, jestli je Balát připravený na AHL nebo potřebuje další rok v juniorech, řekl Murray.

Okamžitě si ale vysloužil místo na soupisce AHL Norfolk a během dvou let v této lize před vstupem na soupisku Lightning vykazoval neustálé zlepšování. Byl klíčovou součástí dvou týmů, které vyhrály Stanley Cup (2020, 2021) a má nejlepší plus-minus hodnocení (plus-152) ze všech hráčů v jeho draftové třídě. Odehrál 677 her, umístil se na 14. místě.

Berbix hrál hokej na střední škole v Elk River v Minnesotě, když ho objevil John Russo, dlouholetý amatérský scout, který je nyní asistentem ředitele hráčského personálu Lightning. Zatímco Palát byl mlynář, Perbix byl přirozenější – vysoký obránce, hladce bruslil a manipuloval s pukem – ale také byl ve svém prvním roce, kdy se dal skórovat, překročen.

Obránce Nick Perbix, výběr Lightning v šestém kole v roce 2017, byl prozkoumán při hraní hokeje na juniorské střední škole v Minnesotě tehdejším amatérským skautem Johnem Russo. [ JEFFEREE WOO | Times ]

„Mysleli jsme, že ten chlap má všechny nástroje,“ řekl Murray. „Zkoumali jsme jeho osobnost a mysleli jsme, že chce tvrdě pracovat. Vzal ho do školy, aby se mohl rozvíjet jako hráč.“

Perbix se zavázal navštěvovat vysokou školu a pokračoval ve studiu na St. Cloud State. Zlepšil se tak rychle, že potřeboval pouhých 14 zápasů v AHL, než se ocitl v NHL, aby ve 24 letech zůstal po sezóně. Koření, které získal hraním univerzitního hokeje a týmu USA na olympijských hrách v Pekingu v roce 2022, se stalo přínosem pro tým Lightning. že obránce potřebuje, můžete se na něj spolehnout.

„Spousta našich kluků, to byly hvězdy, které vycházely z juniorského a seniorského hokeje, ale někteří lidé – a to včetně nás, protože jsme jimi také alespoň jednou prošli – měli pocit, jako by nebyli připraveni to ukázat. mohl být hráčem NHL,“ řekl Murray.

„Ale pak se jen zlepšovali poté, co nebyli naverbováni. Nebrali to a řekli: ‚No, myslím, že to je konec cesty.‘ Vrátili se a tvrdě pracovali a stali se lepšími hráči a my jsme je vzali.“ ve druhém nebo třetím roce, a takového člověka v naší organizaci chceme.“ .

Útočník Koepke je dalším příkladem, který po své první sezóně v juniorech USHL bez skóre, než byl vyhozen Lightning v šestém kole v roce 2018. Koepkeho také zkoumal Rosso, který viděl, jak může přispět k více než 28 vstřeleným gólům. ve své druhé sezóně v USHL.

řekl Luke Strand, trenér USHL v Sioux City v Sioux City a nyní trenér ve státě Minnesota. „Musíte se vrátit a vidět je jednou nebo dvakrát nebo třikrát nebo čtyřikrát, ať to stojí cokoli, abyste se o tom ujistili, protože se musí na schůzce držet krky, aby se ujistili, že toho chlapa dostanou.“ rád bych přisvědčil Johnovi, protože jasně viděl trochu víc práce. než jen záblesk.“

Lightning proto v letošním draftu zastávají svůj postoj. Přestože jejich výběrů je málo a jsou daleko pozadu, je to další příležitost, jak postavit další „šrouby“. Murray řekl, že organizace se soustředí na soupisku šesti až deseti hráčů, o kterých doufá, že budou k dispozici, jakmile nastane správný čas.

„Stále může být na soupisce více hráčů, o kterých se pevně cítíme, a můžeme se podívat (na získání) více tipů na konci draftu, spíše než některé týmy, které se trochu zasekly s vysokými volbami a možná budete chtít. vyber si,“ řekl Murray.

Kontaktujte Eduardo A. Encina na tel [email protected]. Sledujte @EddieintheYard.

• • •

Přihlaste se k odběru dnešního sportovního zpravodaje a získejte denní aktualizace o Bucs, Rays, Lightning a univerzitním fotbale na Floridě.

Nenechte si ujít nejnovější zprávy se svými oblíbenými sportovními týmy Tampa Bay. Sledujte naše zpravodajství Cvrlikání A Facebook.