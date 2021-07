Bukayo Saka je teenager, který nikdy neudělal trest

Harry Maguire byl přesvědčen, že neúspěch anglického penaltového rozstřelu ve Wembley nelze obviňovat ze ztráty finále evropského šampionátu ve Wembley.

Maguire v penaltovém rozstřelu vstřelil pokutový kop, ale Marcus Rashford trefil tyč a zachránil italského brankáře Gianluigiho Donnarummu před Jadonem Sanchem a Bucayem Sakou.

„Poslouchej, nic,“ řekla Maguire. “Nikoho neobviňujeme. Tvrdě jsme pracovali na tréninku. Mají jednoho z nejlepších brankářů na světě a mají nejlepšího hráče na turnaji, kterého si pravděpodobně zaslouží.”

„Tlak je tak velký, jak se cítíš. Harry (Ken) a já máme zkušenosti. Musíme se podívat na 120 minut a oblasti, které je třeba zlepšit. Stále se zlepšujeme a to je to, co musíme udělat.

“Dostali jsme se do semifinále v Rusku, dostali jsme se do finále na tomto turnaji. Cítili jsme, že máme dost nástrojů na vítězství, ale nebylo to tak.”

Anglie se brzy ujala vedení přes Luka Shawa, než ve druhé polovině vyrovnal Leonardo Bonucci. Zápas šel do prodloužení, když Raheem Sterling dostal penaltu, když ji Bonucci napadl.

Rashford a Sancho byli přivedeni v poslední minutě prodloužení, aby udělili penaltu, ale nakonec skórovali.

“Je to velmi zklamáním. Dali jsme všechno a prohráli jsme na penalty,” řekl Maguire. Vrátili jsme se k tomu a v prodloužení to byl opravdový ding-dong. Mohli jsme dostat penaltu, vzal ji zpět a myslím, že je jedna.

“Úvěra Itálii, ale je těžké prohrát na penaltách. Jsou skvělým týmem se spoustou zkušeností. Od první minuty turnaje byli hrozbou. Kromě svého cíle neměli čistou šanci. Dali jsme všechno kromě všeho nestačilo “.

Kapitán Anglie Harry Kane uvedl, že jeho spoluhráči dali ve finále vše a že měli základ pro příští rok na mistrovství světa v Kataru.

Řekl také, že tým by se měl raději podívat na 120 minut, kdy po vedení upadli příliš hluboko, než aby obviňovali pokutové kopy.

„Chlapci nemohou dát víc,“ řekl Ken. „Tresty jsou nejhorší pocit na světě, když prohrajete. Byl to skvělý turnaj. Měli bychom být hrdí, ale samozřejmě to na chvíli bude bolet.

„Ale jsme na správné cestě, stavíme a doufejme, že odtud budeme moci pokročit. Cítíme, že to můžeme vzít do příštího mistrovství světa. Měli bychom být hrdí na to, čeho jsme dosáhli.

„Stojíme proti velmi dobrému týmu. Je zřejmé, že jsme nastartovali perfektní start. Pravděpodobně jsme šli dolů příliš hluboko, někdy, když vstřelíte tak brzy, je snadné se pokusit absorbovat tlak a pokusit se ho udržet, to je pravděpodobně to, co se stalo.

“Měli hodně míče, hodně držení. Abychom byli spravedliví, podívali jsme se na kontrolu veletrhu, nevytvářeli si mnoho šancí. Dostali branku z přímého volného kopu a penaltového rozstřelu, chlapci dělali všechno mohli, nebyla to jen naše noc. “