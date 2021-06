AMD potvrzuje, že vylepšené modely Tesla S a X budou obsahovat 2 GPU RDNA

Když Tesla oznámila Aktualizace modelu S a X V lednu nebylo stydlivé říci, že její nové informační a zábavní systémy ušetří až 10 teraflops energie. V té době se spekulovalo, že AMD dodá nový grafický hardware od společnosti Tesla. To dává smysl, vzhledem k tomu, že GPU společnosti RDNA 2 jsou také za PlayStation 5 a Xbox Series X / S. Generální ředitelka AMD Lisa Sue dnes během svého hlavního projevu ve společnosti Computex potvrdila pověsti a zároveň poznamenala, že nový Teslas Bude obsahovat AMD APU (čipy Ryzen se zahrnutou grafikou Radeon) ve svých informačních a zábavních systémech.

Sue naznačil, že grafika RDNA 2 se spustí, když hrajete něco, co vyžaduje hodně energie. To je podobné způsobu, jakým některé notebooky zpracovávají integrované i diskrétní grafické karty. Má to také smysl pro Teslas, protože nebudete chtít snižovat životnost baterie tím, že budete neustále udržovat vysoce výkonný GPU aktivní.

Proč tedy ve svém autě potřebujete grafiku v konzolové kvalitě? Pro jednoho možná budete chtít trochu napěchovat během oběda nebo delšího nabíjení. Aktualizovaný Teslas má také dvě obrazovky: 17palcovou obrazovku vpředu a menší vzadu pro cestující. Takže i když řidič nemá moc času na hraní, je velká šance, že to lidé na zadním sedadle udělají. (Přinejmenším je to příjemný způsob, jak udržet děti v klidu.)

Abych byl upřímný, slušná grafická síla se zdá být poskytována v automobilech začínajících na 74 000 $.