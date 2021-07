Deník Euro 2020: České eso Patrick Schick začíná ztrácet zlatý zámek

Cristiano Ronaldo doufá, že získá čestnou medaili Euro 2020 Golden Boot gólem, který právě vstřelil.

Na listinu branek se umístil s pěti góly portugalského útočníka, který remizoval s Patrickem Schickem z České republiky.

36letý muž ale řekl, že jeho jméno pomohlo při porážce Německa 4: 2 a řídící orgán UEFA věří, že pomůcky by se počítaly, kdyby bylo více než jednoho nejlepšího střelce.

Schick může těžko uvažovat o tom, že jeho mnoho pokusů, včetně jeho vlastní poloviny proti Skotsku, bylo zázračných cílů, zatímco Ronaldo přišel ze tří penalt a dvou dalších nahrávek.

Přes Ronalda Střelil 14 eurofinálových gólů – o pět více na seznamu všech dob než druhý Michael Platini – který v pěti finále nikdy nezískal Golden Lock.

Ale pokud anglický Harry Kane dnes večer může vstřelit čtyři góly nebo Raheem Sterling z týmu (3), mohl by mu to ještě vzít.

Kdyby měl Kane skóre a asistenci, Ronaldo by vyhrál, protože by ve finále odehrál méně minut.

Pohled na lásku Anglie

milujiPomlouvat Při absenci fotbalu se zdá, že anglický tým má základní vizi.

Luke Shaw vytáhl kočku z vaku, když připustil, že „to všichni sledují“.

Takže Manchester United plný balíček Členové jeho týmu vložili Love Island – The Unseen bits jako součást finále včerejší noci.

V předvečer anglického finálového vítězství světového poháru v roce 1966 se hráči a zaměstnanci vydali do místního kina, aby si na svých létajících strojích mohli prohlédnout svůj trhák The Magnificent Men.

Pokud by byl výhled mimo Harryho Kanea a jejich hotel, bláznivý boj paparazzů a zvědavého davu by byl před 55 lety nezákonný.

Podle hrdiny hattricku Jeffa Hursta se zdá, že anglická párty vyvolala rozruch, když Hendon kráčel osudově několik hodin od jejich rande celou noc.

Hurst vzpomínal: „Šli jsme do Hendonu, týmu 22 lidí a zaměstnanců, šli jsme celou cestu tam, seděli jsme v kině, sledovali dlouhý film a šli domů.

„Nepamatuji si, že by někdo žádal o autogram, vyndal telefon – nemůže – nebo vyfotil.“

Některé spotové ceny

Fotbalu nic nebije krk víc než slovo „trest“.

Letos v létě se zdá, že eura nejsou výjimkou.

Ze 17 dosud udělených penalt na turnaji bylo zaznamenáno pouze devět.

Míra úspěšnosti 52,9% je příznivá ve srovnání se 74% ve všech evropských finále od roku 1960 do roku 2016.

Dokonce i ve finále mistrovství světa 2018 v Rusku bylo 22 z 29 penalt převedeno na zdravých 22.

Vychází z knihy SOUT Gate O’Neill

GARETH S.Vnější Michael O’Neill se vydal do příručky, aby se jeho anglická strana cítila ještě více jako doma.

Stejně jako nestačí hrát šest z jejich sedmi zápasů ve Wembley, Southgate odhalila další domácí vybavení v jejich sídle FA a na hřišti v parku St George.

Záložník Jack Graylish Když poprvé vstoupil do svého pokoje, vyjádřil, jak pokorně se cítil: „Všechno je v táboře. Odvedli skvělou práci, doma co nejvíce. Šel jsem do svého pokoje a tam byly fotografie mé rodiny a psa. Nemyslím si, že se můžete nudit. To je důležitý bod. “

HLAVNÍ PODEZŘELÝ

Anglie Itálie se zdá být hlučná a Pokémon Boris Johnson.

Už nějakou dobu víme, že pokud Anglie půjde celou cestou, odehraje ve Wembley šest her. Přidejte do směsi velkorysého rozhodčího a plameny jsou opravdu odstraněny.

Rozzlobení Italové tvrdí, že rozdělená evropská superliga je ve středu anglického „pozitivního“ zacházení.

Zejména prezident Juventusu Andrea Angeli je potrestán za pokračující podporu této iniciativy, zatímco Johnson Byl chválen za svůj rychlý odpor k podpoře rychlého vyloučení anglické „velké šestky“.

Sladký zásah

Tři lvi mohou být oficiální hymnou Velké Británie na Euro, ale populární akcie získala Neil Diamondová milá Carol.

Popovou klasikou sedmdesátých let – která je pravidelně vyřazována z turnajů v Severním Irsku – je rezidentní DJ ve Wembley. Nebylo to ani na seznamu skladeb schválených UEFA, které mohly být přehrávány na euro-stadionech, dokud nezasáhl Tony Barry.

Barry cítil, že v raných hrách ve Wembley byla atmosféra trochu stejná, a rozhodl se, že by se měla dotknout karaoke.