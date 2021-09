Pověsti: Insider říká, že N64 se chystá přejít online, myslí si, že nabídne úroveň předplatného s „vyšší cenou“

Před pár týdny známý zasvěcený „NateDrake“ ve svém podcastu prozradil, jak Game Boy a Jim hry Color Boy V blízké budoucnosti by měl přijít na službu Nintendo Switch Online.

K tomu byl přidán Eurogamer – který ukazuje, jak “Další retro platformy„Je také pravděpodobné, že se objeví. Přestože konkrétně nebyly zmíněny žádné systémy, tentýž zasvěcenec nyní říká, že jednou z těchto dalších platforem je Nintendo 64. Zde je přesně to, co řekl na Nejnovější epizoda jeho podcastu:

“Eurogamer šel ještě o krok dále a poznamenal, že v budoucnu budou do Nintendo Switch Online přidány také další platformy. Dnes bych k tomu chtěl dodat, ano – tyto informace jsou přesné a jedna z platforem, které přijdou na Nintendo Switch Online v budoucnosti je revoluční Nintendo 64. “

Zatímco zbytek diskuse o N64 přicházejícím do NSO je z velké části spekulativní, zdá se, že Nate věří, že Nintendo využije tuto generaci her k představení nové cenové kategorie Switch Online. Jinými slovy, lze očekávat, že za přístup k těmto hrám zaplatíte více – členství se odhaduje zhruba na 5 až 15 $ navíc ročně.

„Co navrhnu, je, že když Nintendo 64 přijde na Nintendo Switch Online, přijde s vyšší cenou – prémiovou verzí Nintendo Switch Online, chcete -li.“

„Nemyslím si, že se budou snažit zdvojnásobit cenu … Chtěl jsem přijít s 30 dolary za rok, 35 dolarů by bylo maximum, víc, než si myslím, že by Nintendo opravdu prosadilo věci.“

Více zasvěcených spekulací a jejího spoluhostitele „MVG“ se dotýká „The Elephant in the Room“, což je hrací knihovna Rare (např. Zlaté oči 007) A licence a dokonce pravda Super Mario 64 Byla vydána teprve nedávno jako součást Super Mario 3D All Stars Sbírka.

Zatímco zasvěcenci jsou „přesvědčeni“, že se N64 nakonec objeví na NSO, není si úplně jistý, kdy dorazí:

“Dal bych velmi realistickou možnost, že se to stane v aktuálním fiskálním roce … ale to je odhad. Myslím, že je to hádání, ale víte, zjistíme, jak jsme řekli, září je měsíc odhalení, výročí samotné platformy, takže doufejme, že tento měsíc budeme mít nějaké novinky o Nintendo Switch Online, ale neexistuje žádné pravidlo že to musí přijít tento měsíc. “

Hlavním zaměřením je však to, že Nintendo 64 je zjevně jednou z platforem přicházejících na NSO. Pokud by se to stalo, jaké klasiky z této éry byste rádi viděli návrat? Zaplatíte za tyto hry více? Řekněte nám to níže.