Fotbal: Manzoor potřebuje rychlou odpověď v horkém křesle po Truchově „kontrole reality“

Petaling Jaya: Penang se vrací do Mansour Asvira po šestizápasové sérii bez porážky (Obrázek) Jako spasitel.

Klub doporučil trenérovi České republiky Thomasi Druchovi odejít do důchodu a Mansour byl požádán, aby převzal funkci dočasného trenéra.

Jeho dnešním prvním úkolem v Super League je vyhrát proti Kuala Lumpur na fotbalovém stadionu Cyrus.

Mansour připustil, že vysoká očekávání od fanoušků mohou být stresující, ale cenil si jejich kritiky.

„Když řeknu, že nejsem ve stresu, budu lhát. Hráči jsou také napjatí, protože jsme nevyhráli šest zápasů. Teď jsme dole, “řekl Mansour, který pomohl zvednout titul Penang Premier League v roce 2020.

„Mohu přijmout názory fanoušků, protože je to jejich právo.“ Ale zatím se soustředím jen na posílení mentality hráčů a chci, aby tento tlak brali jako výzvu.

„Ať už to proti KL dopadne jakkoli, jsem ochoten to přijmout, ale důležité je vidět hráče, jak umí co nejlépe.

„Vedení a doufám, že zápas proti KL pro nás bude zlomový. Nechceme být zakořeněni.

Mansour, který byl asistentem trenéra, přijal dočasné obvinění 30. dubna, protože klub požádal Drucu, aby odešel z bezpečnostních důvodů, protože fanoušci vyjádřili frustraci z jeho zacházení s týmem.

Honba za třemi body nebude jednoduchá, protože k dispozici nejsou cizinci Christian Rondini, Cossackrande a Rafael Vitor.

S místními hráči problém nemáme. Rafa a Gaza se úplně nezotavily, zatímco Rondini hraje SEA Games pro Filipíny.

„Stále věřím. Využijeme ty nejlepší místní, které máme, a zbytek cizinců.“