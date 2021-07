Khajer drží červenou desku MXGP v České republice …

Tato drsná kopcovitá trať má dlouhou historii hostování motokrosových závodů mistrovství světa a je proslulá svými rychlými, fantastickými závodními a velkolepými terény.

Tim Ghazsar z týmu HRC přišel k medailonu s jednou věcí na mysli – přidat na svůj účet MXGP tvrdé body a udržet si červenou kartu mistrovství světa.

Když Kate v jednom ze závodů spadla, talentovaný Slovinec v první zatáčce sklouzl se svým CRF450RW na první tři místa a s jedním na klíně obsadil bezpečné druhé místo. V závodě Kajsar tlačil svůj motor HRC dopředu a dozadu, ale Tim běžel čas s kontrolovanou vlajkou a skončil druhý za pouhých 0,529 sekundy po 35minutovém sprintu.

J.M. Henry Jacoby ze společnosti Honda Racing měl na svém motocyklu CRF450R dobrý závod a tvrdě bojoval v celém Moto, aby obhájil těžce vydělané 10. místo – v dalších fázích závodu si vyměnil místa.

Když během závodu MXGP padla brána, obloha visela těžce a na sušící trati se objevila hrozba bouřek.

Khazar v první zatáčce znovu tvrdě bojoval, tentokrát udělal nějakou práci, aby postoupil do kola v pátém kole. Čtyřnásobný šampion postoupil na čtvrté místo ve dvou v kole, ale nešťastný a obtížný pád posunul Khajjara na 22. místo.

Kvůli poškození páky spojky na motocyklu přišel Khajjar do boxové uličky kvůli opravám – 28. se připojil k závodu a vyšplhal na horu. Tim zúžil cestu k dokončení závodu na 15. místě se svým G.P. Přidání šesti bodů do soupisu stačí k udržení náskoku mistrovství světa.

Pokračující přítomnost Hondy na čele mistrovství světa MX2 tento víkend přinesla týmu Honda 114 Motorsport mnoho naděje a očekávání. S osmi body, které oddělují Španěle od nejlepších tří šampionů, Ruben Fernandez dychtil po obraně a udržení svého místa v šampionátu.

Race One 22-letý mladík zasáhl první kolo na pátém a vyšplhal na čtvrté přes druhé kolo, které udržel až do cíle. Závod dva viděl opakovaný závod s Fernandezem na pátém místě na notebooku. Vydržel až devět kol, poté klesl o několik pozic a bojoval zpět do konce závodu, když skončil na sedmém místě.

Fernandez skončil celkově pátý a třetí v šampionátu, 14 bodů za náskokem.