Kenny Miller hovoří o Alanu McGregorovi a vlivu Stephena Gerrarda Rangers a záznamů Alfreda Morelose v keltštině v rozhovoru pro Old Firm | fotbalové novinky

Kenny Miller se posadil Sky Sports News Před nedělním zápasem Old Ferm, kde budeme diskutovat o „šíleném brankáři“ Alanu MacGregorovi, vlivu Stevena Gerrarda na Rangers a o tom, zda může Alfredo Morelos ukončit svou neúrodnou kariéru proti Celticu.

Rangers již vyhráli ligu – svůj první titul po 10 letech – ale v neděli je ještě o co hrát, protože Celtic se snaží ukončit svou neporaženou ligovou sezónu.

Miller, který byl útočníkem obou týmů, připouští, že neporažený rekord Rangers dodá zápasu chuť, ale říká, že ani jeden tým nepotřebuje žádnou další motivaci, pokud jde o Old Firm.

Den před nedělí odehráli Rangers ve čtvrtek proti Slavii Praha masivní Evropskou ligu v posledních 16 sekundách, minutu po loňské remíze 1: 1 v České republice.

Miller uvedl, že na čtvrteční rozhodující zápas ovlivní hráče Rangers Sky Sports NewsOkamžitě se zaměří na čtvrtek, ale Rangers se musí ještě vydat na neporaženou sezónu, neuvěřitelný výkon, který přispívá k již tak neuvěřitelné sezóně.

„Stále se toho musí držet. O ligu je samozřejmě postaráno, ale jakýkoli zápas proti Celticu by byl obrovský.













„Celtic je motivací pravděpodobně zastavit tuto neporaženou sezónu a trochu pokazit párty. Nejdůležitější hra je vždy ta další a díky skutečnosti, že je to Old Firm, je to ještě důležitější.“

„Zúčastnil jsem se hry Old Firm, kde jsem už vyhrál ligu, ale stále hrajeme tuto hru silněji než kdykoli předtím, jsme připraveni více než kdy jindy a dva více zaměřeni než kdy jindy k dosažení výsledku.“

„Bláznivá kočka MacGregor je to nejlepší, co jsem hrál.“

MacGregor byl pro Rangers rozhodující v poslední hře Old Firm v Ibroxu 2. ledna, když vyřadil dominantní keltský tým, než Gers vyhrál 1-0.

obrázek:

Alan McGregor byl v této sezoně základem titulu Rangers



Miller, který v rané sezóně s Ibroxem hrál za McGregor za Rangers, říká, že brankář je „nejlepší, s jakým jsem kdy hrál, a ve svých 39 letech stále produkuje velké momenty“.

„Je to díky němu, že Alana vždy vnímali jako žolíka a šíleného brankáře, a on je – ale když se dostane do práce, nikdo nepracuje tvrdě,“ řekl Miller.

„Udělal velký záchranný zásah ve velkých velkých okamžicích. Říká:„ Zápas Old Firm, ve kterém byl naprosto výjimečný, a byl tím rozdílem.

“Strážci byli prvních 15 nebo 20 minut pod velkým tlakem, zatímco Celtic hrál skvělý fotbal a vytvářel příležitosti za příležitostmi, ale nemohli najít způsob, jak to překonat.”

"To je to, co dělá. Přináší asi 10 nebo 15 bodů za sezónu s některými záchranami. S velkými záchranami, které přijal, se podílel na European Rangers.













Gerrard si přeje udržet McGregora i po skončení této sezóny, kdy vyprší jeho současná smlouva, a trenér Rangers řekl, že s veteránským brankářem bude jednat před skončením kampaně.

MacGregorovi je 39 let a nic nenasvědčuje tomu, co chce dělat se svou budoucností.

Miller říká, že udržení McGregora bude pro Gerrarda životně důležité, protože se snaží navázat na vítězství v této sezóně.

„Je to obrovské,“ řekl, když byl dotázán na důležitost zachování McGregora a Stephena Davise v příští sezóně.

„Je to efekt, který mohou mít v šatně, protože to tito dva muži zažili.

“Vědí, co to znamená vyhrát trofeje a poháry a hrát evropské noci v Rangers.”

„Se Stephenem Davisem měl pro Stephena Gerrarda, když přišel do klubu, obrovské obrovské dohody. Nejen kvůli jejich schopnostem, ale i jejich mentalitě.“

Gerrard přivedl hladinu zpět ke Strážcům.

Gerrard od svého jmenování v květnu 2018 dohlížel na komplexní revizi Rangers a sklidil přínos, přeměnil tým na sílu, s níž je třeba počítat na domácí i evropské úrovni.

obrázek:

Miller říká, že klíčem za transformací Strážců byl Steven Gerrard



Rangers mají před skotskou Premier League náskok 20 bodů a čtvrtková bezgólová remíza proti Slavii Praha si zajistí postup do čtvrtfinále Evropské ligy – další soutěže, kde v této sezóně také neprohráli.

„Myslím, že celý tým za dva nebo tři roky udělal velký skok,” řekl Miller. „Díky Stephenovi a jeho zaměstnancům, protože přivedl zpět úroveň, která mohla před rokem nebo dvěma chybět, než přišel.” .

„Můžeme říci, že teď to bude vždy trvat nějakou dobu a nestane se to ze dne na den. Stephen musel dostat své drápy do týmu a znát mentalitu klubu a hráčů, jaké byly požadavky.“

“Dosud to byla skvělá sezóna sledovat jej z dálky jako fanouška.”

„Prošli jsme evropskou kampaní a opět jsme neztratili ani v tomto bodě v Evropě – je to úžasný úspěch na domácí i na evropské frontě.“

Zlomí Morelos v neděli keltskou kachnu?

Morelos byl od Vánoc ve skvělé kondici a ve svých posledních 12 zápasech za Rangers vsítil osm branek, když se mu během prvních 23 zápasů sezóny podařilo vstřelit sedm.

Kolumbijský internacionál doufá, že tuto bodovací formu přenese na nedělní výlet do Celtic Parku, aby mohl ukončit svůj 14gólový bezgólový běh proti Celticu.

obrázek:

Druhou polovinu sezóny byl Alfredo Morelos ve skvělé kondici



Miller říká, že neúspěch v zápasech Old Firm by mohl být pro některé hráče „výhrou nebo zlomením“, ale tvrdí, že tomu tak nebylo u Morelose, a má plnou důvěru, že útočník může v neděli skórovat.

„Stane se to v určitém okamžiku,“ řekl Miller z Morelosu, který skóroval proti Celticu.

“Alfredo dal ve velkých zápasech důležité góly, unikl mu právě gól v tomto zápase. Měl spoustu šancí, ale nepřekvapilo by mě, kdyby šel a dal ten gól.”

“Byl to skvělý podpis od chvíle, kdy přišel do tohoto klubu. Góly, které zaznamenal ve velkých domácích i evropských zápasech, byly fantastické. Vedl si opravdu dobře.”

„Při skórování byl vždy ve skvělé kondici, takže by nebylo překvapující, kdyby v neděli zlomil kachnu.“

Šéf Rangers Gerrard na začátku sezóny připustil, že Morelos byl rozptylován spekulacemi, které ho spojovaly s odchodem.

Miller říká, že zájem evropských klubů je nevyhnutelný vzhledem, ve které se 24letý hráč nachází od svého příchodu do Ibroxu, a byla na něj zapůsobena Morelosova reakce po nestabilním létě.

obrázek:

Morelos byl spojován s distancováním se během léta, ale udržoval hlavu nízko nad Ibroxem



Miller dodal: „O Alfredovi se spekulovalo od doby, kdy přišel do klubu, protože byl mladým útočníkem, vstřelil mnoho branek a dělal mnoho titulků.“

“Udělal několik opravdu dobrých obran, které v průběhu let selhaly, zejména v Evropě, a myslím, že právě tam si lidé všímají, včetně týmů na kontinentu.”

„Vypadá to, že se znovu zaměřil. Byl to skvělý rok pro klub i pro něj. Nestřelil tolik gólů, kolik by možná udělal, ale do tohoto týmu významně přispěl.“

„Když nehraje, ztratí ten materiální prvek vpředu, protože může pracovat ve čtveřici a pěti v jakémkoli – za poslední dva nebo tři roky terorizoval některé z nejlepších hráčů.“