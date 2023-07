Nejtěžší obtížnost v Baldur’s Gate 3 je brutální DM, který vás rozpláče, říká Larian

Vývojáři Baldur’s Gate 3 Larian zašli do podrobností o úrovních obtížnosti připravované videohry D&D – a upřímně, všechno to zní trochu intenzivně. Je tu režim, který je rozhodně vhodný pro začátečníky, a virtuální rovnováha mezi výzvou a zábavou. Pak je tu obtížnost hry Tactician: brutální parchant z D&D DM, který vás nechá v slzách – a pak řekne, že je to vaše chyba.

Larian Moderní obraz z Hell’s Stream Předvedl zdravý kousek oficiálního pokračování hry Dungeons & Dungeons po Divinity: Original Sin 2, předvedl různá střetnutí s nepřáteli a herní přístup k řešení hádankových bojů podobný RPG.

Matt Holland, hlavní bojový designér, vysvětlil, že tři úrovně obtížnosti v Baldur’s Gate 3 nejen zintenzivňují základní vrstvy hry, jako například dávají nepřátelům více bodů zdraví a zvyšují přesnost jejich hodů. Také manipulují s pozicí nepřátel, faktory prostředí a umělou inteligencí, aby přidali „trochu koření“ ke každému z 300 setkání ve hře.

Kde režim Průzkumník nabízí poměrně snadný bojový zážitek, který umožňuje hráčům užít si příběh, a výchozí režim je pěkně vyvážený, aby nabídl „výzvu, ale ne příliš velkou výzvu“ – to je to, co víte, pokud jste již hrané v Early Access, mimochodem – cílí na těžší obtížnost V taktice vysloveně být velmi špatná.

V taktickém režimu se AI ​​„zvyšuje“ na to, co Holland a kreativní ředitel Swen Fink popsali jako „brutální AI“.

„Chceme mít pocit, že jdeš proti DM, který se tě, jak víš, snaží dohnat k tvým limitům,“ řekl Holland.



Obrazový kredit: Obrazový kredit: Larian Studios

Bojová střetnutí mohou být remixována pro ještě intenzivnější výzvu, s více ekologickými riziky, nepřáteli a jinou výbavou. Nepřátelé nejsou během bitev umisťováni náhodně, vysvětlil Holland, přičemž setkání se více podobají hádankám – což znamená, že taktik může přidat dalšího střešního goblina, který na vás vrhne během bitvy s bugbearem, extra výbušnými šípy nebo vybavit gobby planoucími šípy. dělat věci ještě těžší.

Trest bude pokračovat i mimo bitvy, přičemž Holland říká, že brutální umělá inteligence půjde „v některých ohledech i mimo boj“ a donutí hráče, aby k úspěchu používali každý nástroj, který mají k dispozici. Naproti tomu umělá inteligence se může zaměřit na více postav s kouzlami a houbami ve snaze prolomit jejich kouzla, spíše než jen narazit do oblaku sázek, které se chystáte vrhnout.

„Opravdu musíte začít získávat všechny výhody, které můžete získat, jinak se zničíte,“ řekl Fink.

Pokud jste něco jako já, Divinity: Original Sin 2 nebyl piknik na obtížnost Standard, takže představa, že Baldur’s Gate 3 bude těžší, mě přiměla hned od začátku zasáhnout do režimu Průzkumníka. Těm, kteří mají rádi výzvy, Fink slibuje, že nebudete zklamáni – ale varuje, že když si začnete stěžovat, budete si za to sami.

Řekl: „Začneš hrát taktika, protože to zvládneš, a pak začneš brečet. Řekneš, že naše hra je na hovno. Není to naše chyba – jsi to ty!“

Devět pekel obtížnosti si budete moci projít 3. srpna, tedy téměř o celý měsíc dříve, než Larian původně plánoval.