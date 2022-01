Vyrobeno v Praze pro mezinárodní premiéru Zátopka v Londýně

Slavnostním zahájením a uvedením restaurované verze Extáze v režii Gustava Machatého v roce 1933 zahájí o víkendu v Barbican Center dvacátý pátý ročník festivalu Made in Prague.

Film získal mezinárodní ohlas nejen u režiséra, ale také u představitelky hlavní role Hedy Lamarr.

Na filmovém festivalu v Benátkách získala cenu za nejlepší režii.

A v neděli to bude doprovázet hudba, je to tak?

„Je to tak. Jsme velmi rádi, že před představením bude živé hudební vystoupení Anny Vöröšové na základě původní partitury autora filmu Giuseppe Peska.“

V podání sólistů Silk Street.

Také v pátek příští týden máte u nás v ČR premiéru filmu roku: Zátopek. Co pro organizátory „Made in Prague“ znamená zajistit tento film pro váš festival?

„Jsme rádi, že máme dlouho očekávanou mezinárodní premiéru Zátopka v Londýně.

„Myslím, že je to také velmi logické: Zátopkova mezinárodní sportovní kariéra začala v Londýně v roce 1948 na olympijských hrách, kde získal své první zlato a stříbro.

Premiéru bude mít v kině Vue West End na Leicester Square, kde se promítalo mnoho hollywoodských filmů včetně dalších filmů o Jamesi Bondovi.

„Zátopek“|Foto: Julie Vrapilová, Lucky Man Films

Přijede i delegace.

Diskuse po filmu s diváky se zúčastní filmový režisér David Ondichek, dále představitelé hlavních rolí Václav Neusel a Martha Isová, producent Krzysztof Mucha a další.

Promítáte také nádherný nový český animovaný film My Sunny Maad. Festival ale není jen o filmu – co dalšího Made in Prague návštěvníkům nabízí?

„Festival původně začínal jako filmový festival, ale postupem let a zejména v posledních letech se skutečně vyvinul v mnohostrannou událost různých uměleckých žánrů.

„Nabídne například také hudbu, festival zakončíme v Rich Mix Clubu digitálním vysíláním hudby s názvem Electronica.

‚My Sunny Maad‘, Foto: © Negativ

„Vizuální umění také předvádíme prostřednictvím dvou galerií.

Jedním z nich je Ofélie v exilu od česko-britské umělkyně Terezy Stehlíkové.

„Uvedeme také výstavu fotografií Davida Gabriela In Search of Prague, bude to výstava pod širým nebem v Českém centru a na české ambasádě zde v Londýně.“

Je také pravda, že festival cestuje i do jiných měst ve Spojeném království?

„Ano, jsme velmi rádi, že to není zaměřeno na Londýn, i když většina akcí se ve skutečnosti bude konat v Londýně.

Ale tento festival jede na turné po Velké Británii do 10 dalších měst, včetně Liverpoolu, Oxfordu, Cambridge a Yorku. Také ve Skotsku: Edinburgh.

„A i v těchto místech promítneme českou kinematografii.“