Maďarsko zaujímá první místo v nárůstu Evropské unie poprvé v roce 2021

Maďarsko se dostalo do popředí při provádění prvního zvýšení sazeb v Evropské unii od pandemie, protože vysoká inflace přiměla tvůrce politik pohybovat se ve východním bloku.

Sousední Česká republika byla pravděpodobně prvním hnacím motorem Evropské unie, dokud místopředseda maďarské centrální banky Bernabas Viraj v pondělí neřekl, že ke zvýšení sazeb bude příští měsíc odpovídat přísnější měnová politika – což povede k ziskům forintů.

Viraj na tiskové konferenci v Budapešti uvedl, že banka by měla v červnu zvážit zvýšení referenční úrokové sazby v rámci „zpřísnění dat“ řízeného cyklu, který proběhne v několika krocích. Řekl, že stimulační opatření budou také nakonec zrušena, ačkoli bude pokračovat kvantitativní uvolňování a objemy by mohly vzrůst, pokud je to oprávněné.

„Rizika inflace jednoznačně vzrostla,“ uvedl Verage. Centrální banka chce na pokračující inflační rizika reagovat srovnávací sazbou.

Diskuse o zvyšování úrokových sazeb ve východní Evropské unii přichází v době, kdy velké světové centrální banky tvrdí, že budou udržovat uvolněnou měnovou politiku uprostřed vlny inflace, kterou považují za dočasnou. Zatímco dánská centrální banka v březnu zvýšila základní úrokovou sazbu Tento krok byl popsán jako „technický“ a jeho cílem není ovlivnit ceny na peněžním trhu.

Na druhou stranu, Verageovy komentáře byly mezníkem dosáhnout Nyní je vyčkávací přístup k inflaci v Maďarsku. Spotřebitelské ceny v dubnu vyskočily o 5,1%, což bylo nejrychlejší tempo v Evropské unii a více než 5% maximum, které centrální banka předpověděla dříve.

I když se v létě očekává, že se inflace zpomalí, aby se vrátila v rámci oficiálního cílového rozpětí – stanoveného na jeden procentní bod na obou stranách cíle 3% – cenové tlaky se podle Verageho projevují v delším horizontu.

Maďarsko naposledy zvýšilo výpůjční náklady v září, kdy byla týdenní úroková sazba vkladu zvýšena na 0,75%, 15 bazických bodů nad referenční hodnotu. Zatímco Viraj neřekl, jak vysoko se tentokrát benchmark zvýší, uvedl, že by to mělo mít „silný“ účinek na trhy s aktivy.

„Jedná se o důležitý vývoj,“ řekl ekonom Maďarska Kevin Daly z Goldman Sachs o zpřísnění maďarských plánů. „Je jasné, že interpretují nejnovější údaje o inflaci velmi jestřábově.“

Goldman Sachs začal v červnu zvyšovat svou referenční sazbu o čtvrt bodu, plus ve třetím čtvrtletí o dalších 15 bazických bodů. Citigroup Inc. Agresivnější zpřísnění, kdy se základní sazba do září zdvojnásobila na 1,2% při čtyřech po sobě jdoucích nárůstech o 15 bazických bodů, tvrdí budapešťský ekonom Eszter Gargyan.

Budapešťská mezibankovní sazba vzrostla po dobu tří měsíců o šest bazických bodů na 0,89%, což je první nárůst za více než měsíc. Výnosy státních dluhopisů Forint vzrostly napříč křivkou, protože desetileté úrokové sazby minulý týden přispěly k jejich největší ztrátě za více než rok. Referenční tříletá nota vedla k poklesům s výnosem o 12 bazických bodů na 1,64%.

Forint vůči euru posílil o 0,7%, což je nejvyšší úroveň od srpna.

Náklady vládního dluhu vzrostly navzdory nákupu 2,1 bilionu forintů (7,2 miliardy USD) dluhopisů centrální bankou. To zahrnovalo minulý týden 69 miliard nákupů forintu – nad 60 miliardovým cílem forintu pro tento týden. Viraj uvedl, že centrální banka je připravena podpořit kvantitativní uvolnění nákupů v závislosti na budoucím vývoji trhu.

„Náš program nákupu státních dluhopisů je nejúčinnějším nástrojem ke stabilizaci dlouhého konce výnosové křivky,“ uvedl. „Z tohoto důvodu vyžaduje postupné ukončení programu velkou opatrnost, aby byla zachována stabilita trhu.“

– S pomocí Martona Edera a Jamese Hiraie

(Aktualizace cenových volání společnosti Goldman Sachs a Citigroup v 10. odstavci.)