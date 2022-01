Netgear rozšiřuje řadu routerů WiFi 6E o dvě nové možnosti pro rok 2022

Přišel leden a s ním i nové položky v dlouhém seznamu bezdrátových routerů Netgear pro hráče i profesionály. Letos bude hlavním bodem jednání pravděpodobně nový Nighthawk RAXE300, který je v řadě O něco méně než vlajková loď RAXE500 Ve špičkové řadě společnosti. RAXE300 nabízí kombinovanou maximální rychlost WiFi 7,8 Gbps plus výhodu možnosti využít 6GHz pásmo pro rychlejší připojení. Netgear slibuje pokrytí zařízení kolem 2 500 čtverečních stop plus dostatek gigabitových ethernetových portů pro připojení zbytku vaší chytré domácnosti.

Zároveň chtěl Netgear využít příležitosti a světu připomenout Orbi 5G WiFi 6 Mesh NBK752, která vyšla koncem loňského roku. Jedná se o první třípásmový síťový systém 5G, který může využívat výhod 5G modemu v interiéru pro neustále mobilní širokopásmové připojení nebo jako zálohu pro případ, že standardní kabelové připojení selže. Nemluvě o tom, že stejně jako u mnoha třípásmových produktů Netgear by síťové spojení mezi routerem a jeho satelitem mělo zajistit silnější a spolehlivější spojení.

Seznam doplňuje Orbi Pro, SXK50, nové zařízení střední třídy společnosti pro malé podniky a profesionální typy pracující z domova. Je to trochu pozadu za špičkovým SK80, s limitem 75 souběžných zařízení, oproti 100 u vlajkové lodi, plus o něco pomalejší WiFi 6 rychlostí, ale je pravděpodobné, že bude ideální volbou pro některé společnosti, které hledají rychlejší, více spolehlivé spojení.

měníme se

Letošní reklamy doplňují Game Booster, další placenou službu pro uživatele Orbi, takže dostanou to samé Funkce prevence zpoždění u routerů Nighthawk. To zahrnuje možnost sledovat hlasy a vybrat nejrychlejší server pro konkrétní online hry, stejně jako vestavěný blokátor reklam a sledování. Tyto funkce vás bohužel po 30denní bezplatné zkušební verzi přijdou zpět na 50 USD ročně, a to pouze v případě, že aktuálně vlastníte řadu Orbi 750, 850 a 960.

Netgear Nighthawk RAXE300 bude k dispozici v prvním čtvrtletí roku 2022 a bude vás stát 400 $, zatímco Orbi 5G je již k dispozici za 1 099,99 $. Mezitím bude Orbi Pro SXK50 k dispozici v USA někdy v lednu 2022 a lze si jej předobjednat za 450 $.

Sledujte nejnovější zprávy z CES 2022 tady!