Moderátor České televize Martin Řezníček hovoří o české mediální krajině

Martin měl za sebou velmi bohatou novinářskou kariéru v české divizi BBC World Service v Praze a Londýně a přibližně 5 let strávil jako korespondent v USA. Byl jsem za ním do jeho kanceláře v horách Kavi Hori neboli Jagda, kde sídlí Česká veřejnoprávní televize. Přestože vystudoval televizní žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, říká, že mladí lidé, kteří chtějí být novináři, by se měli snažit získat jiné zázemí:

„Když potkám studenty, ptají se mě: ‚Chci být novinářem, mám studovat žurnalistiku?‘ Když se jich zeptám, říkám jim: „Nečtěte časopis, přečtěte si něco, co vám poskytne odborné znalosti. Studujte ekonomii, sociologii, politologii nebo v podstatě cokoli, co vám dá zázemí a znalosti v určitém oboru. Praktickou žurnalistiku se můžete naučit později. Ano, samozřejmě to bude nějakou dobu trvat. Ale naopak, nemůžete získat odbornost. Tak něco dělejte a vraťte se a my vás žurnalistiku naučíme velmi snadno. Sama jsem studovala žurnalistiku a přála bych si vystudovat mezinárodní vztahy nebo jakýkoli jiný obor, protože je dobře placená.

Martin je velmi aktivní v Evropské vysílací unii. Byl zvolen členem jednoho z jeho klíčových zpravodajských výborů:

„Ve zpravodajském týmu jsou různé podvýbory, například podvýbor redakční. Zpočátku, i teď, je to pro mě těžké pochopit. Na druhou stranu tyto komise, včetně digitální komise, jsou zřízeny k řešení problémů My opravdu nezasahujeme do ideologie nebo něčeho podobného. To není důležité. Naše média a Hlavní je, aby EBU fungovala lépe, plynuleji a efektivněji. Věřím, že to je cílem různých orgánů v EBU. Toto je vrchol vašeho týdne, schůzky v pátek.“

Začátkem roku 2023 si český lid zvolil svého prezidenta na dalších pět let. Martin Řezníček moderoval jednu z prezidentských debat. Byla to docela „jízda“ a přímo zažil pokus o manipulaci a zastrašování od jednoho z kandidátů:

„Andrej Babiš a jeho tým se nejprve odmítli zúčastnit debaty. Minulý týden nám implicitně sdělovali, že se debaty nezúčastní. A objevil se jen pár minut před debatou, čímž nás zřejmě vykolejil. Problém s debata je o tom, že jeden z kandidátů porušil základní pravidla pohovoru, slušnosti a slušnosti. poslechl, druhý ne. Další by říkal nepravdivé věci, neodpovídal a snažil se slovně zastrašit všechny v místnosti. často jsme přemýšleli o našem přístupu k této debatě. Když to srovnáte například s fotbalem, jeden tým hraje podle pravidel a druhý ne. Rozhodčí, rozhodčí, často volá tým za porušení pravidel. přihlížejícím z domova se může zdát, že jsem byl na pana Babiše tvrdší než na pana Pavla, ale nebylo tomu tak.Chtěl jsem, aby mi oba odpověděli na mé otázky, na které p. Babiš to často odmítal.

Celkově ale české prezidentské volby v roce 2023 potvrdily, že česká demokracie je udržitelná:

„Pro někoho, kdo vyrostl pod komunistickou vládou v 80. letech, i když jsem byl velmi mladý, když padla Berlínská zeď, jsou každé volby oslavou. Je to oslava demokracie. Je vysoká šance, že budete moci hlasovat pro někoho, komu chcete hlasovat. Myslím, že čeští lidé ukázali, že dokážou odolat vzestupům a pádům kampaně a divokosti kampaně a tak dále, a pak se rozhodnou, že půjdou volit toho či onoho. Nakonec to nebylo tak krk a krk, jak se zdálo, ale byla to, víte, část, velká část lidí, kteří byli stále Mr. Papežisté to odmítli. Myslím, že o tom je demokracie. Příště vyhraje někdo jiný. Musíme respektovat pravidla a respektovat usazené, kdokoli vyhraje.“

Možná ještě důležitější je, že dnešní mládež má jiné myšlení než my v Čechách, kteří jsme vyrostli za komunismu:

„Mladší generace v České republice nenese zavazadla komunismu jako my. Je to stále součástí naší DNA, ale vidím, že se to s mladší generací zlepšuje. Mají možnosti, které my ne, a mohou cestovat a zažít svět. Jsem ohledně nich optimista, ale doufám, že si uvědomují důležitost zachování demokracie. Vyžaduje to každodenní úsilí a věci se mohou rychle změnit, pokud nejsou chráněny.

Pro celý rozhovor s Martinem Řezníčkem vyhledejte Czechast na svém oblíbeném poslechovém webu.