Z faktů Hell BTS by to nevěděl jen Johnny Depp (a Jack Rozparovač).

Přestože je Jack Rozparovač zahalen rouškou anonymity, zůstává nejslavnějším sériovým vrahem na světě. Je také součástí starého londýnského East Endu, jako jsou Blitz, Twin Cray, Eels a West Ham FC. Není tedy překvapením, že se v Praze natáčel film o Whitechapelském monstru. Podle scénografa Martina Childse bylo rozhodnutí natáčet v české metropoli, protože Londýn Jacka Rozparovače byl téměř pryč (přes Hlídač). S Prahou však nastal problém. Childs vysvětlil: „Nic z toho nevypadalo jako Londýn, když jsem to začal zkoumat, jen to vypadalo staře.“

Byl vypracován alternativní plán na vybudování kompletního Whitechapelu na poli za Prahou v malé obci Urich. Dlažební kostky zapůjčené z pražských ulic dodaly punc starosvětské autenticity, ale zbytek devítitisícového souboru byl postaven od nuly. ve vedení Poznámky k produkci „Z pekla“.Childs vysvětlil: „Nemohli jsme tu najít nikde, co by vypadalo jako Whitechapel ze všech úhlů, takže jsme to nakonec postavili uprostřed pole. A to se stalo nečekaným vrcholem celého projektu.“ Dodal, že kvůli restaurátorským pracím v Praze „byli schopni si dlažební kostky od města zapůjčit“. Pro natáčení scén byly dále použity hrady Hrádek, Opočno, Hrad Minisek, Pražský hrad, Zámek Kačina a Zámek Doksany. Projevy královny Viktorie v Buckinghamském paláci, setkání svobodných zednářů, závoj sloního muže a pohřební prohlídky, to vše bylo natočeno na těchto honosných a historických místech.