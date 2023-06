Xbox Showcase for Payday 3 konečně uvádí datum vydání

Chystá se nová loupež. Nejnovější trailer k Výplata 3 Poprvé se to ukázalo během nedělní Xbox Game Show a předvedlo spoustu her v oblasti bankovních loupeží. Hra má vyjít 21. září na PlayStation 5, Windows PC a Xbox Series X.

Starbreeze také oznámila zaváděcí cenu pro Payday 3: 39,99 $.

Jak byste mohli očekávat od hry Payday, tento trailer začíná skupinou rádoby zlodějů plánujících svou nejnovější práci – spolu s komentářem o tom, jak jednoduchá tato loupež je. Jakmile se však dostanou do banky, ukáže se, že už toho moc jiného není, a tady obvykle začíná zábava s výplatou.

Pak se upoutávka rychle přestřihne na davy policistů, kteří se objeví, zběsilé přestřelky a všeobecné chaos. Jsou tu noví ninja policisté, věže na dálkové ovládání, rukojmí a otevřený boj z ulic až na střechy.

V tiskové zprávě Starbreeze uvedl, že gang Payday odešel z důchodu, aby čelil „neznámé hrozbě“.[s] iluze mírumilovného života na „správné“ straně zákona.“ Starbreeze dodal: „Hráči objeví nové způsoby, jak dosáhnout dokonalé loupeže díky novým dovednostem, nástrojům a zbraním. Výplata 3 Téma příběhu se bude neustále rozšiřovat o nový obsah a výzvy.“

Série Payday žije zvláštním životem od vydání první hry v roce 2011. Zatímco první hra většinou fungovala na principu „hrajete na bankovní lupiče“, druhá hra, vydaná v roce 2013, staví na této myšlence s větší znovuhratelností. hodně. I když byla hra jistě populární, když byla poprvé vydána, neustálé aktualizace obsahu a nadšení komunity jí pomohly zajistit její velkou výdrž. Výplata 3 Vyvíjí se už dlouhou dobu, ale vypadá to, že deset let po posledním vstupu do série je konečně hotový.

