V první polovině roku 2021 Prahu navštívilo necelých 300 000 zahraničních turistů

Podle České federace cestovního ruchu (ČUCR) cestovní ruch v Praze čelí finančním ztrátám v miliardách korun, což je číslo, které stále roste.

Unie uvedla, že vzhledem k tomu, že opatření týkající se Covid-19 jsou stále v platnosti, bez rychlého a efektivního řešení současné situace lze brzy očekávat dramatický dopad na celou Českou republiku a její ekonomiku. strana k akci.

Podle dřívějšího prohlášení Asociace hotelů a restaurací ČR tvoří Praha 60 procent turistického ruchu v České republice.

Podle prezidenta UCR Williama Civica navštívilo hlavní město před vypuknutím pandemie Covid-19 v roce 2019 8,4 milionu hostů. Z toho asi 6,8 milionu bylo ze zahraničí.

“V první polovině letošního roku to bylo méně než 1,9 milionu návštěvníků. Bylo zde něco přes 286 000 cizinců. Je zřejmé, že takový pokles vede k úpadku celého českého cestovního ruchu.”

UCR také kritizoval politické strany za to, že se cestovní ruch stal součástí jejich agendy.

Podle Civica je nutné podporovat domácí cestovní ruch, který na rozdíl od ostatních zemí EU zůstal v České republice bez přímé státní podpory.

Podle Jiřiny Mašiče z Asociace cestovních kanceláří vykázaly cestovní kanceláře zaměřené na domácí cestovní ruch roční obrat zhruba 6 miliard korun a jejich zákazníci utratili v České republice dalších šest miliard korun za další služby cestovního ruchu.

Nyní jsou podle ní tato čísla druhým rokem prakticky „na nule“. Macic předpokládá, že tento trend bude pokračovat minimálně do jara příštího roku. Poklesem cestovního ruchu trpí i další země, například Polsko a Maďarsko.

ČUCR kritizovala také rozhodnutí pražského magistrátu o zákazu vstupu autobusů do centra Prahy. „Současná změna povolených vjezdů v Praze například znamená, že místo jediného mikrobusu s kapacitou 24 osob, který splňuje environmentální standard EURO6, který by hosty přivedl do konferenčního sálu, bude muset minimálně šest taxíků zaručit dopravu, “řekl. Jerry Vlasak z iniciativy Tourist Bus Initiative„ To nedává smysl. “