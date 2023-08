Svět supravodičů čelí vyšetřování, protože papír je vytahován

Proč na tom záleží: Častá skepse ohledně tvrzení fyziky trháků.

Supravodič je materiál, který bez námahy přenáší elektrický proud. Pokud by tento materiál fungoval při každodenních teplotách, mohl by být použit v elektrických přenosových vedeních, přístrojích MRI a prakticky v jakémkoli zařízení, které využívá elektřinu. Současné supravodiče musí být ochlazovány na teploty, které omezují jejich použitelnost.

V posledních několika týdnech se na sociálních sítích rozšířila euforie ohledně LK-99, jiné látky, o které vědci v Jižní Koreji říkají, že jde o supravodič pokojové teploty, ačkoli velká část tohoto vzrušení opadla poté, co ostatní vědci nebyli schopni potvrdit supravodivost . pozorování a přijít s věrohodnými alternativními vysvětleními.

Základní fyzikální zákony však nevylučují možnost vzniku supravodiče při pokojové teplotě a hledání takových materiálů bude pokračovat.

Pozadí: Další neověřený supravodič pokojové teploty.

v březnu v Výzkumný článek publikovaný v NatureDr. Dias a jeho spolupracovníci řekli, že objevili materiál, který je supravodivý při teplotách až 70 stupňů Fahrenheita, ačkoli by to vyžadovalo tlak 145 000 liber na čtvereční palec.

Mnoho dalších vědců přivítalo toto oznámení skepticky, protože již existoval dřívější článek v Nature od Dr. Diase popisující jiný, méně praktický materiál pro supravodivost. ustoupit.

Byly také vzneseny otázky týkající se nyní staženého listu dopisu o přezkoumání materiálu. James Hamlin, profesor fyziky na Floridské univerzitě, řekl redaktorům časopisu, že křivky v jednom z obrázků popisujících elektrický odpor v chemické sloučenině sulfidu manganu vypadají podobně jako křivky v doktorské práci Dr. Diase, která popisovala chování jiné látky.

Časopis najal externí odborníky, kteří připravili tři nezávislé zprávy, aby přezkoumaly čísla a podkladová data. „Výsledky přesvědčivě podporují obvinění z vymýšlení/falšování dat,“ napsali redaktoři časopisu v e-mailu autorům listu 10.

Jeden recenzent, který požádal, aby nebyl identifikován, protože recenzenti nebyli veřejně identifikováni, uvedl nejnovější odpověď od Dr.

Recenzent řekl, že v posledních měsících mezi autory článku, Dr. Hamlinem, a editory dopisů Physical Review sdílených s recenzenty, nebyla žádná zmínka o Adobe Illustrator nebo o tom, co Dr. Dias řekl, že je lepší infografika vytvořená jeho laboratoři v prosinci 2019.

Recenzent uvedl, že jak University of Rochester, tak University of Nevada v Las Vegas by měly vést otevřené a transparentní vyšetřování toho, „co se jeví jako možné protiprávní jednání“.

D neodpověděl. Salamat a Keith F. Lawler, profesor výzkumu na UNLV a další hlavní autor článku o sulfidu manganu, odpověděl na žádosti o komentář.

Co bude dál: Ward Investigation.

Mluvčí univerzity v e-mailu uvedla, že University of Rochester „probíhá důkladné vyšetřování otázek týkajících se integrity všech dat zahrnutých do této studie a dalších“.

Univerzita předtím provedla dvě předběžná vyšetřování výzkumu doktora Diase a zjistila, že obavy si nevyžadují další zkoumání. Tentokrát se univerzita rozhodla zahájit vyšetřování, další krok v rámci své politiky týkající se pochybení ve výzkumu.

Mluvčí uvedla, že univerzita neplánuje zveřejňovat výsledky vyšetřování.

V úterý doktor Hamlin řekl, že je rád, že deník bere jeho obavy vážně. Řekl, že existují dva další případy zjevné redundance dat v práci doktora Diase, které, jak doufá, budou také přezkoumány. jeden zahrnuje papír ve vědeckých zprávách; Další je to, co Dr. Hamlin popisuje jako opakování dat v tezi Dr. Diase.