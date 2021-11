Pánský hokej Gophers má dost velkých her, aby vyhrál s Buckeyes – Twin Cities

Kromě toho, že je Bob Mutzko univerzitním hokejovým trenérem, trávil spoustu času na kluzištích hraním hokejového táty a ví, jak investovat čas a peníze, které rodiče vydělají, do budování dovedností svých dětí na snowboardu.

Jako takový svým hráčům nikdy neřekl, aby byli konzervativní, pokud mají šanci hrát. Tato rada se vyplatila pozdě, když Govers vyhrál 2:0 nad Ohio State v sobotu večer v 3M Areně v Mariucci, což jim vyneslo rozkol ve dvouzápasové sérii Big Ten.

Když Gophers vedli gólem ve třetí směně a bruslili při své jediné solidní hře v zápase, nová posila Matthew Keynes předvedl poutavou sólovou ukázku svého pátého gólu v sezóně, čímž v kritickém okamžiku zdvojnásobil náskok týmu.

„Naši kluci mají zelenou, aby mohli hrát jakoukoli hru, kterou mohou. Vždy jsem říkal, že jejich rodiče utratili spoustu peněz na vývoj a 300 dolarů za hůl. Mají sílu hrát hry,“ řekl Mutzko.

Po možná nejzklamanějším zápase sezóny – páteční prohře 4-3 s Bucks po vedení 3-0 – předvedli Govers (7-5-0, 4-2-0 Big Ten) nezbytnou hru k vítězství. a dostat jejich hru zpět do správných kolejí. Mutzko se předem efektivně vyšplhal do sestavy a měl před brankářem Jacquesem Lafontainem dostatek solidního útoku a obrany – blokoval Bokese na pouhých 13 střel na bránu. Po netypicky volném pátečním večeru se La Fontaine dočkal prvního odstavení v sezóně.

„Potřebovali jsme pro něj takhle hrát. Letos jsme ho tolikrát nechali vyschnout a potřebovali jsme proti němu odehrát celý zápas,“ řekl Mutzko. „Dnes večer jsme to udělali.“ Je to naše páteř a to s ní nemůžeme udělat. Prošel jsem mnohokrát. Dnešní noc pro něj byla dobrá.“

Jonny Sorenson, který nastoupil do zápasu na čtvrté sérii, dostal Gophera na talíř v závěrečných sekundách úvodní třetiny. Nováček Aaron Hoglin neviditelně přihrál zpod brankové čáry Sorensonovi a jeho vysoká střela prošla přes rameno brankáře Ohio State Jacoba Dobbse, chytila ​​se vzdálenější tyče a během 4,2 sekundy se odrazila ve svůj prospěch. Druhý gól v sezóně.

„Věděl jsem, že čas běží, tak jsem chtěl jen vystřelit na síť, upřímně. Myslím, že to byla dobrá trefa,“ řekl Sorenson. „Pokud si dobře pamatuji, měl jsem zavřené oči.“

Zdá se, že Buckeyes se dostali brzy do vedení v přesilové hře v první třetině, když Jake Wise napálil puk do LaFontaina, ale úředníci okamžitě nenaznačili gól, protože hráč Ohio State byl ve hře. Po zhlédnutí videa jsem hovor zastavil.

„Udělali jsme, co jsme měli. Do prvního poločasu jsme vstoupili opravdu tvrdě a moc jsme se nevzdali,“ řekl trenér Pokes Steve Rolick. toho období. Stále to byl jeden zápas ve třetím zápase a my jsme neudělali dost, abychom vyhráli.“

Keynes vtipkoval, že po svém gólu omdlel, k němuž došlo poté, co chytrou tyčí obtočil obránce Buckeye a poté bekhendem prostřelil Dobbse. Synagoga je ze slovensko-americké rodiny a mluví jazykem. To by mohlo znamenat více registrací na Dobbsovi, který je z České republiky, vtipkoval.

„Řekl jsem mu slovensky ‚dobrý zápas‘, tak doufám, že to pochopil,“ řekl Knis. „Je tam trochu rivalita.“

Dobbs skončil s 20 zákroky, když Buckeyes klesli na 7-3-0 celkově a 4-2-0 v konferenci. The Gophers jsou doma příští víkend na sérii Big Ten s Penn State.