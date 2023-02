Boris Johnson vyzývá USA, aby Ukrajině poskytly stíhačky | Ukrajina

Boris Johnson Postavila se proti skepticismu amerických republikánů ohledně poskytování dalších zbraní Ukrajině a řekla, že je čas dát Kyjevu nástroje – včetně F16 – k tomu, aby si vzal zpět území, které Vladimir Putin obsadil od invaze z 24. února.

Řekl také, že je nyní pro ukončení nejednoznačnosti povolením Ukrajina vstoupit do NATO.

Když podpora Ukrajiny v průzkumech veřejného mínění v USA prudce klesla, Johnson využil projev k think-tanku Atlantic Council a svá televizní vystoupení, aby Článek ve Washington Post a setkání s vysokými republikánskými senátory, aby se pokusili posílit odhodlání Spojených států. Mělo se za to, že jeho návštěva byla nezávislá operace a nikoli jménem č. 10.

Řekl: Dejte jim hlubinné dělostřelecké systémy, dejte jim tanky, dejte jim letadla, protože mají plán. Vědí, co mají dělat.“

Odmítl obvinění, že Ukrajinci nebudou schopni létat s vyspělými americkými letadly, s tím, že Ukrajina již prokázala schopnost využívat moderní technologie NATO. S odkazem na opakované diskuse v Evropě o rizicích eskalace v případě poskytnutí konkrétní zbraně uvedl, že všechny tyto diskuse skončily dohodou o poskytnutí zbraní. „Udělejme to teď a ukončíme toto zpoždění, protože to je humánní věc.“

Přiznal, že se jeho myšlení změnilo, a řekl, že existuje nevyhnutelný důvod pro nabídku členství Ukrajině v NATO, a řekl, že Putin ukončil argument o udržení Ukrajiny mimo NATO prostřednictvím invaze.

Ve snaze zničit republikánská témata týkající se Ukrajiny naléhal na Spojené státy, aby uznaly, že vítězství ve válce šetří náklady, a řekl, že náklady na obranu hranic starého Sovětského svazu budou z dlouhodobého hlediska nekonečně vyšší.

„Za relativně malé množství výdajů výrazně posílíme celý euroatlantický prostor a mějte na paměti, že americký příspěvek je ušlechtilý a obrovský, ale stále je to zatím jen 5 nebo 6 % ročního rozpočtu na obranu USA. a pomohl rozbít asi 20 % – Někteří říkají 50 % – z Putinovy ​​válečné mašinérie.

„Těm, kteří říkají, že nabízením podpory možná připravujeme svůj arzenál, říkám, jaký má smysl rozmisťování tanků a letadel v Severní Karolíně nebo Severním Porýní-Vestfálsku, když by je nyní mohli použít Ukrajinci, kde je zapotřebí pomoci k zajištění naší kolektivní bezpečnosti po celá desetiletí?“

Vzepřel se dalšímu převážně republikánskému znepokojení a řekl: „Putin nepoužije jaderné zbraně, protože by okamžitě uhasil poslední záblesk čínské podpory a ztratil by každého jednoho ze swingových voličů na světě od Indie přes Afriku až po Latinskou Ameriku. , který by děsil vlastní lid.“ Bude žít ve strachu z následků pro ně, utopí se Rusko V takovém kryogenním zmrazení ekonomické izolace, aby současné sankční režimy vypadaly jako dobrota.“

Ruské dobytí Kyjeva by Kreml povzbudilo ke zvýšení zastrašování a hrozeb vůči každé zemi a regionu na periferii starého sovětského impéria. Řekl by Číňanům vše, co potřebují vědět o naší neochotě postavit se za svobodu a demokracii v Jihočínském moři nebo kdekoli jinde. Každému oportunistickému despotovi na celém světě by to vyslalo signál, že mezinárodní hranice jsou zastupitelné a lze je změnit silou, a my neuděláme nic, abychom je zastavili. A pak na nás dopadne celá ukrajinská tragédie.

Johnson řekl, že se tento týden ve Washingtonu setkal s několika vysokými senátory, včetně Mitche McConnella, Lindsey Grahamové a předsedy Sněmovny reprezentantů Kevina McCarthyho.

Bývalý premiér také obhajoval brexit a řekl, že dal Spojenému království větší svobodu zpochybnit některé myšlenky Francie a Německa, které dominovaly normandské formuli, hlavnímu prostředku, kterým se EU vztahuje k otázce Ukrajiny. Tvrdil, že „kvůli Brexitu jsme byli schopni dělat věci jinak“.