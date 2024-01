Tisíce lékařů v Británii stávkují svou nejdelší stávkou v historii

LONDÝN (AP) – Tisíce lékařů opustily ve středu svá zaměstnání v Británii a zahájily šestidenní stávku za mzdy, která měla být nejdelší v historii státem financované stávky. Národní zdravotní služba.

Ředitelé uvedli, že desítky tisíc plánovaných schůzek a operací budou během stávky v Anglii a Walesu zrušeny mladšími lékaři, kteří jsou v prvních letech své kariéry. Lékaři, kteří tvoří páteř nemocniční a klinické péče, plánují zůstat mimo práci do úterních 7 hodin ráno.

Museli být přijati starší lékaři a další kliničtí lékaři, kteří by pokryli pohotovostní služby, intenzivní péči a služby v mateřství.

Julian Hartley, generální ředitel NHS Providers, uvedl, že stávka přišla v jednom z nejtěžších období roku pro zdravotnictví, „hned po Vánocích a Novém roce kvůli tlakům požadavků, a samozřejmě máme chřipka, máme koronavirus.

„Takže to bude mít velký dopad na pacienty,“ řekl.

Británie vydržela rok Probíhají stávky ve zdravotnictví Zaměstnanci usilovali o vyšší mzdy, aby kompenzovali rostoucí životní náklady. Odbory tvrdí, že mzdy, zejména ve veřejném sektoru, v posledních deseti letech reálně klesly a že inflace překračující 10 % na konci roku 2022 a na začátku roku 2023 v důsledku prudkého nárůstu cen potravin a energií způsobila, že mnoho pracovníků musí s platy bojovat. jejich účty.

Odbory tvrdí, že nově kvalifikovaní lékaři vydělávají 15,53 GBP (19,37 USD) za hodinu – minimální mzda ve Spojeném království je něco málo přes 10 GBP za hodinu – ačkoli platy po prvním roce rychle rostou.

28letá doktorka Georgia Blackwellová na demonstrační lince před nemocnicí St Thomas' Hospital v centru Londýna řekla, že stres a nízké mzdy tlačí mnoho lékařů k přijímání práce v zahraničí.

„Mnoho lékařů se stěhuje do Austrálie – nejen kvůli platu, ale také lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem,“ řekla.

Pikniky To zatížilo již tak přetíženou zdravotnickou službu, která se stále snaží vzpamatovat z nedodělků způsobených pandemií koronaviru.

Sestry, posádky sanitek a vedoucí lékaři uzavřeli s vládou dohody o platu, ale odborová organizace zastupující mladší lékaře vydržela a jednání ztroskotala koncem loňského roku. Vláda tvrdí, že nebude konat žádná další jednání, pokud lékaři neodvolají stávku, zatímco odborový svaz lékařů, Britská lékařská asociace, tvrdí, že bude jednat pouze tehdy, pokud obdrží „věrohodnou“ mzdovou nabídku.

Odbory tvrdí, že platy mladších lékařů klesly od roku 2008 o více než čtvrtinu.

Dr Vivek Trivedi, spolupředseda výboru juniorských lékařů Britské lékařské asociace, řekl: „Myšlenka, že jsme odhodláni vyhlásit stávky a jediné, co chceme udělat, je vyhlásit stávky, není to, co chceme.“ „Chceme vyjednat nabídku, kterou můžeme dát našim členům a kterou naši členové přijmou.“