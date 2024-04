Argentina: Írán, Hizballáh odpovědný za AMIA, bombové útoky na izraelskou ambasádu

Federální kasační soud ve čtvrtek v rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí z roku 2019 o případech korupce uvedl, že Írán a Hizballáh spáchaly zločiny proti lidskosti a jsou odpovědné za argentinské izraelské sdružení (AMIA) v roce 1994 a bombové útoky na izraelskou ambasádu v roce 1992. Krytí úředníky Vymáhání práva a zpravodajství.

Soud uvedl, že bombardování AMIA „bylo organizováno, plánováno, financováno a prováděno pod vedením úřadů íránského Islámského státu v rámci islámského džihádu a s hlavním zásahem politické a vojenské organizace Hizballáh. “

Na objednání obou útoků, které podle soudu spadají do Římského statutu jako zločiny proti lidskosti za rozsáhlé nebo systematické útoky proti civilnímu obyvatelstvu, se podíleli vysocí íránští představitelé a členové diplomatické mise v Argentině.

Soud připomněl, že bývalý íránský ministr rozvědky Ali Fallahian, bývalý velitel íránských revolučních gard Mohsen Rezaei, bývalý velitel jednotek Quds íránských revolučních gard Ahmed Vadidi, bývalý úředník pro kulturní záležitosti na íránském velvyslanectví v Argentině Mohsen Rabbani a bývalý diplomatický tajemník Ahmed Reza Asgari. Údajní aktivisté Hizballáhu Hussein Munir Muznar, Salman Raouf Salman a Farouk Abdel-Hay Al-Amiri mají od Interpolu zatykače pro podezření z účasti na bombovém útoku.

Soud uvedl, že bývalý ministr zahraničí Ali Akbar Velayati, bývalý íránský velvyslanec Hadi Soleimanpour jsou také podezřelí z účasti, ale požívají imunity vůči vydávání zatykačů Interpolu, protože zastávají veřejnou funkci, stejně jako další podezřelí šéf zahraniční rozvědky Hizballáhu Imad Fayez Mughniyeh a další. bývalý íránský prezident. na mě. Zemřel Akbar Hashemi a údajný aktivista Hizballáhu Ali Hussein Abdullah.

Aktivisté z teroristické organizace Hizballáh (Zdroj: AFP přes Getty Images)

Soud uvedl, že Írán a jeho zástupce Hizballáh byli motivováni islámským džihádem proti Západu a jeho demokratickým hodnotám, a navrhl možné politické motivy pro potrestání Argentiny za to, že neobchodovala s dohodnutými materiály a technologiemi, které by mohly být použity v jejím jaderném programu.

Jako zločiny proti lidskosti nebyl v petici podané přáteli a rodinami obětí útoků, AMIA, ministerstvem spravedlnosti a policisty, kteří byli neprávem zatčeni podezřelými, kteří byli falešně zapleteni zúčastněnými úředníky, uplatněn princip dvojího procesu. v útocích. Zakrýt.

Bývalý vyšetřovatel AMIA soudce Juan José Galeano, bývalý ředitel Sekretariátu státní rozvědky (SIDE) Hugo Alfredo Anzuregui, zástupce ředitele SIDE Juan Carlos Anchizar a náčelník policie odboru pro ochranu ústavního pořádku (DPOC) Carlos Antonio Bylo zjištěno, že Castañeda manipuloval s důkazy a kryl pachatele.skutečné zločiny. Galeano byl odsouzen na čtyři roky vězení, Anzuregui na 4 roky a 6 měsíců a Anchizar a Castaneda na tři roky.

Historik Yoel Schwartz vysvětlil listu The Jerusalem Post, že Galeano byl v roce 2019 odsouzen k šestiletému podmíněnému trestu, a přestože byl jeho trest snížen o 4 roky, vedlo by to také ke skutečnému uvěznění. Anchizar zpronevěřil 400 000 USD a spolupracoval s Galeanem na úplatku bývalého policisty, který se obrátil na prodejce automobilů Carlose Alberta Teleldina, aby zapletl policisty z Buenos Aires jako ty, kdo koupili auto použité při bombovém útoku na AMIA. Tal El-Din byl odsouzen ke třem letům a šesti měsícům vězení a nařízeno zaplatit 400 000 dolarů jako odškodné.

Kancelář prezidenta Javiera Mileyho ve čtvrtek rozsudek oslavila s tím, že ukončila desetiletí odkladů a zastírání, aby zakryla, že Hizballáh provedl smrtící teroristické útoky pod íránskou záštitou.

Konečná zrada

Mileyho úřad řekl: „Éra beztrestnosti v Argentinské republice skončila,“ zdůraznila, že rozhodnutí bylo přijato bez politického tlaku.

Soudy dosáhly „spravedlnosti, na kterou oběti a jejich rodiny čekaly desítky let“.

Roxana Levinsonová, která ztratila svou tetu Gracielu Levinsonovou při bombovém útoku na velvyslanectví v roce 1992 a svého strýce Jaimeho Blaxina při bombovém útoku na AMIA v roce 1994, uvedla, že i když je pozitivní, že se argentinský soudní systém konečně probudil a potvrdil to, co je známo již dlouhou dobu. , úplná pravda ještě nevyšla najevo. Mnoho důkazů bylo ztraceno a zničeno a „mnoho lidí, kteří tak dlouho bojovali za pravdu a spravedlnost, již nežije“.

„Je to bolestné, ale zároveň existuje naděje, že uvidíme, že otázka teroristických útoků nebyla zapomenuta a že existují lidé, kteří nadále hledají spravedlnost pro oběti,“ řekl Levinson. Žije cenou za lhostejnost a nečinnost světa vůči Íránu a jeho teroristickým činům. Argentina se musela poučit za vysokou cenu, v krvi našich milovaných. „Doufám, že se svět probudí a pochopí, než bude krveprolití pokračovat a bude příliš pozdě.“

Mileyho kancelář uvedla, že bývalá prezidentka Cristina Fernandez de Kirchner zradila národ tím, že v roce 2013 podepsala memorandum o porozumění mezi argentinskou a íránskou vládou, přičemž rozhodnutí zdůraznilo, že šlo o součást pokusů o zakrytí a „chartu, která podporuje a zaručuje „beztrestnost“. pro teroristy.“ Memorandum o porozumění zřídilo výbor, který zahrnuje vyšetřovatele. Íránci ve společném vyšetřování s Argentinou.

Argentinský prokurátor Alberto Nisman byl nalezen mrtvý s jedinou kulkou do hlavy v roce 2015, jen pár dní poté, co předložil 300stránkový dokument obviňující Kirchnera z krytí role Íránu v bombovém útoku na AMIA.

Během třiceti let vyšetřování různými stranami zmizela svědectví, nahrávky a další důkazy, takže vyšetřování zůstalo až na začátku, řekl Schwartz. Existovalo několik vyšetřovacích teorií o tom, kdo byl zodpovědný, a íránský úhel byl jednou z nich. Někteří také předpokládali existenci syrského vztahu prostřednictvím bývalého prezidenta Carlose Menema. Menem byl ve čtvrtečním rozsudku zproštěn viny.

V rámci svých předvolebních slibů Miley řekl argentinské židovské komunitě, že dělá vše, co je v jeho silách, aby pachatele bombového útoku postavil před soud, řekl začátkem března listu The Jerusalem Post budoucí argentinský velvyslanec v Izraeli, rabín Šimon Axel Wahnish. .

V roce 1992 vjel sebevražedný atentátník na izraelskou ambasádu v Buenos Aires, zabil 29 lidí a 242 zranil. Mezi oběťmi byli podle izraelského ministerstva zahraničí čtyři Izraelci.

V roce 1994 bylo 85 lidí zabito a stovky zraněny při bombovém útoku na židovské komunitní centrum AMIA v Buenos Aires. 85 lidí bylo zabito a stovky zraněny.